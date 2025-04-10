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علوم الدار

صقر غباش ورئيسة «الشؤون الخارجية» بـ«الشيوخ الإيطالي» يبحثان التعاون

صقر غباش خلال لقائه ستيفانيا كراكسي (وام)
11 ابريل 2025 02:01

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، ستيفانيا غابرييلا أناستازيا كراكاسي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الإيطالي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات كافة.
حضر اللقاء كل من سعيد العابدي، وميرة السويدي وحميد الطاير، وشيخة الكعبي، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بستيفانيا غابرييلا أناستازيا كراكاسي والوفد المرافق لها، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
كما أكد معاليه أهمية أن تسهم العلاقات البرلمانية التي تجمع المجلسين في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والاقتصادية، مشيراً إلى أن لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية -الإيطالية بين المجلسين التي تشكلت عام 2009 هي واحدة من أوائل لجان التعاون والصداقة البرلمانية التي شكلها المجلس الوطني على المستوى الدولي.
وأثنى معاليه على جهود لجان الصداقة في تعزيز الحوار البرلماني وتطوير آليات التشاور المستمر. من جانبها، أعربت ستيفانيا غابرييلا أناستازيا كراكاسي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي، عن شكرها العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به الوفد في دولة الإمارات.

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