غداً.. انطلاق الفصل الدراسي الثالث للطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

تستأنف المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة صباح يوم غد الاثنين الدراسة الحضورية مع انطلاق الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي، وذلك بعد انتهاء إجازة الربيع التي استمرت من 24 مارس لغاية 13 أبريل. ويعود إلى الدراسة الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية في أجواء من الجاهزية والاستعداد التام لضمان بداية ناجحة ومنظمة.

وأنهت إدارات المدارس كافة الترتيبات لاستقبال الطلبة، حيث تم إجراء أعمال الصيانة الدورية للمباني والمرافق، وتحديث الأنظمة الإلكترونية التعليمية، إضافة إلى توزيع الجداول الدراسية وتجهيز البيئة الصفية بما يتماشى مع أفضل معايير السلامة والنظافة والراحة.

وكما جرت العادة مع بداية كل فصل دراسي، تابعت فرق الرقابة والتفتيش التربوي عن كثب جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية والمرافق التعليمية والتقنية، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الجديد، لما له من أثر كبير في التحصيل العلمي وتعزيز الالتزام والانضباط لدى الطلبة.

كما دعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة الجداول الدراسية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية والتطبيقات المعتمدة، مشيرة إلى أن الفصل الثالث يحمل في طياته محطات تعليمية مهمة، إضافة إلى الأنشطة التي تعزز من القيم والمهارات الحياتية للطلبة.

وبحسب التقويم الأكاديمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، يبدأ الفصل الثالث في 15 أبريل 2025، ويستمر حتى 30 يونيو 2025 للطلبة، على أن تمتد فترة تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها من 16 لغاية 18 أبريل.

وتعقد امتحانات المجموعة “ب” العملية من 2 إلى 4 يونيو المقبل، على أن ينظم في الفترة نفسه الاختبار التجريبي لنهاية العام. وبعدها تبدأ إجازة عيد الأضحى التي من المتوقع أن تمتد من 5 إلى 8 يونيو.

ومن المقرر أن تُعقد الامتحانات الختامية لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر من 10 إلى 19 يونيو، حيث ستحدد الوزارة لاحقاً الجداول الزمنية لكل مرحلة دراسية، على أن تسبقها فترة مراجعة شاملة لتدعيم استعدادات الطلبة وضمان تحقيق نتائج متميزة تعكس مستوى التحصيل.

وتصدر نتائج نهاية العام بعد تحليلها في الفترة من 30 يونيو لغاية 2 يوليو. وتنظم الوزارة امتحانات الإعادة من 4 إلى 10 يوليو، ليكون تحليل وإصدار النتائج في 14 يوليو الذي يأذن ببداية إجازة الصيف للهيئات التعليمية والإدارية.

وأكد عدد من مديري المدارس أن الفرق التربوية والإدارية تعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الفصل الثالث، مشيرين إلى أن الفصل الدراسي الثالث يأتي كمرحلة حاسمة لاستكمال المناهج وتحقيق المستهدفات التعليمية والتقييمات النهائية، مما يتطلب من جميع الشركاء في المنظومة التعليمية من طلبة وأولياء أمور ومعلمين التعاون والتكامل لضمان نهاية مثمرة للعام الدراسي.

نتائج الفصل الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024 - 2025، موضحة أن النتائج ستتاح للطلبة وأولياء الأمور عبر بوابة الطالب الإلكترونية بحسب المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.

وبحسب الجدول الزمني الذي نشرته الوزارة، سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، فيما ستُعلن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025. أما الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر فستُعلن نتائجهم يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك في الأوقات المحددة من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً.

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى متابعة البوابة الإلكترونية للحصول على النتائج في الأوقات المحددة، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.