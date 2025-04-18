عمار بن حميد: ‏«عجمان للناس» التزام حقيقي وعمل مستمر

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن شعار رؤية عجمان ‏‏2030 «عجمان للناس» هو التزام حقيقي تترجمه حكومة الإمارة إلى مشاريع وسياسات وتشريعات تخدم ‏المجتمع، وترتقي بحياة الإنسان‎.‎

وقال سموه «إن التميز الحكومي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحسين جودة الحياة»، مؤكداً ‏أن التنافس يجب ألا يكون من أجل الحصول على الجوائز، بل لخدمة أفراد المجتمع بكل إخلاص‎.‎

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع قيادات الحكومة الرائدة، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، ‏بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس ‏دائرة المالية في عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي‎.‎

وفي كلمة وجهها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى القيادات التنفيذية، شدد على أن التميز ‏الحكومي ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتحسين جودة الحياة‎.‎

وقال سموه «يجب أن نتجاوز مرحلة الجوائز إلى مرحلة الوصول إلى التميز بما يخدم الناس»، مشيراً إلى ‏ضرورة مراجعة الأداء وتحديد مجالات التحسين لضمان تقديم خدمات حكومية تليق بتطلعات مواطني ‏ومقيمي الإمارة‎.‎

وأشار سموه إلى أنه لا بد من تحقيق المستوى الريادي في تقديم الخدمات بمختلف قنواتها ورفع نسبة رضا ‏المتعاملين عنها، موجهاً بضرورة تحليل التقارير ذات الصلة ووضع الخطط التحسينية، والتي سيتم متابعتها ‏بشكل دوري من قبل فريق العمل‎.‎

ووجّه سموه بتوسيع نطاق تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ليشمل مراكز وقنوات الخدمة كافة‏‎.‎



100 فرصة

ذكّر سموه بوثيقة الأدوار والمسؤوليات التي وُقعت لتحقيق رؤية عجمان، مشيراً إلى ‏وجود أكثر من 100 فرصة للشراكة بين الجهات، معلناً أن التنافس الفردي سيتراجع لصالح المشاريع ‏المشتركة، داعياً الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى تقديم هذه المشاريع خلال الفترة القادمة‎.‎



رؤية عجمان 2030

أكد سمو ولي عهد عجمان ضرورة رفع جاهزية الجهات الحكومية لدمج أصحاب الهمم وتمكينهم في ‏بيئة العمل، مشدداً على أهمية استدامة الأعمال واستثمار الموارد بشكل ذكي لضمان استمرارية تقديم ‏الخدمات بكفاءة وجودة عالية‎.‎

وشدد سموه على أن رؤية عجمان 2030 لا تحتمل التردد أو التراجع، والمرحلة المقبلة ستُبنى على ثلاث ‏ركائز رئيسة، الإنجاز والارتقاء والمساءلة‎.‎

واختتم سمو ولي عهد عجمان كلمته بضرورة العمل على وضع خطط وتنفيذها لرفع الأداء الحكومي بما يلبي ‏تطلعات مجتمع عجمان.

وأكد الاجتماع أهمية برنامج عجمان للتميز الحكومي الذي يسعى إلى تعزيز العمل بشكل مترابط ومتكامل بين الجهات الحكومية، والارتكاز على مبادئ وقيم الريادة والتنافسية.