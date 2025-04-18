عمار بن حميد: ‏«عجمان للناس» التزام حقيقي وعمل مستمر

عجمان (وام)
أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن شعار رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس» هو التزام حقيقي تترجمه حكومة الإمارة إلى مشاريع وسياسات وتشريعات تخدم المجتمع، وترتقي بحياة الإنسان.
وقال سموه «إن التميز الحكومي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحسين جودة الحياة»، مؤكداً أن التنافس يجب ألا يكون من أجل الحصول على الجوائز، بل لخدمة أفراد المجتمع بكل إخلاص.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع قيادات الحكومة الرائدة، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي.
وفي كلمة وجهها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى القيادات التنفيذية، شدد على أن التميز الحكومي ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتحسين جودة الحياة.
وقال سموه «يجب أن نتجاوز مرحلة الجوائز إلى مرحلة الوصول إلى التميز بما يخدم الناس»، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الأداء وتحديد مجالات التحسين لضمان تقديم خدمات حكومية تليق بتطلعات مواطني ومقيمي الإمارة.
وأشار سموه إلى أنه لا بد من تحقيق المستوى الريادي في تقديم الخدمات بمختلف قنواتها ورفع نسبة رضا المتعاملين عنها، موجهاً بضرورة تحليل التقارير ذات الصلة ووضع الخطط التحسينية، والتي سيتم متابعتها بشكل دوري من قبل فريق العمل.
ووجّه سموه بتوسيع نطاق تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ليشمل مراكز وقنوات الخدمة كافة.
100 فرصة
ذكّر سموه بوثيقة الأدوار والمسؤوليات التي وُقعت لتحقيق رؤية عجمان، مشيراً إلى وجود أكثر من 100 فرصة للشراكة بين الجهات، معلناً أن التنافس الفردي سيتراجع لصالح المشاريع المشتركة، داعياً الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى تقديم هذه المشاريع خلال الفترة القادمة.
رؤية عجمان 2030
أكد سمو ولي عهد عجمان ضرورة رفع جاهزية الجهات الحكومية لدمج أصحاب الهمم وتمكينهم في بيئة العمل، مشدداً على أهمية استدامة الأعمال واستثمار الموارد بشكل ذكي لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
وشدد سموه على أن رؤية عجمان 2030 لا تحتمل التردد أو التراجع، والمرحلة المقبلة ستُبنى على ثلاث ركائز رئيسة، الإنجاز والارتقاء والمساءلة.
واختتم سمو ولي عهد عجمان كلمته بضرورة العمل على وضع خطط وتنفيذها لرفع الأداء الحكومي بما يلبي تطلعات مجتمع عجمان.
وأكد الاجتماع أهمية برنامج عجمان للتميز الحكومي الذي يسعى إلى تعزيز العمل بشكل مترابط ومتكامل بين الجهات الحكومية، والارتكاز على مبادئ وقيم الريادة والتنافسية.