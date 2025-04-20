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9 خدمات بيطرية تقدمها بلدية دبي

9 خدمات بيطرية تقدمها بلدية دبي
21 ابريل 2025 01:19

آمنة الكتبي (دبي) 

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تقدم بلدية دبي 9 خدمات للأفراد، فيما يخص الرعاية البيطرية والحيوانية من خدمة تبني حيوان أليف عن طريق المنصات الإلكترونية، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة لرعاية الحيوانات، بالإضافة إلى تقديم خدمة توصيل الحيوانات الأليفة المتبناة لمساكن أصحاب الهمم، حيث تواصل بلدية دبي تعزيز مكانة الإمارة كمثال عالمي في الرفق بالحيوان، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات البيطرية والحيوانية الموجهة للأفراد.
وتشرف بلدية دبي على جميع مراحل التبني، بدءاً من الفحص البيطري للحيوانات، والتأكد من جاهزيتها الصحية، وصولاً إلى تقديم الإرشادات اللازمة للأسر المتبنية، لضمان توافق الحيوان مع بيئته الجديدة، كما تقدم بلدية دبي خدمات أخرى، تشمل إصدار شهادة عدم ممانعة لمزاولة النشاط البيطري، ومعالجة وتسجيل المواشي، وإصدار الشهادات الصحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، بالإضافة إلى خدمات الذبح في المسالخ، وطلب البطاقة الصحية البيطرية، وتسجيل الحيوانات الأليفة باستخدام الشرائح الإلكترونية، إلى جانب تحصينها ضد الأمراض المنتشرة. وتسهم هذه المنظومة الشاملة في رفع كفاءة الرعاية البيطرية، وتعزيز السلامة العامة في المجتمع، كما تدعم جهود البلدية في التحكم بأعداد الحيوانات الضالة، والحد من انتشار الأمراض الحيوانية.
التحول الذكي
توفر بلدية دبي الخدمات، عبر منصتها الرقمية التي تتيح الوصول السهل للمستخدمين، مع توفير روابط مباشرة للمعلومات العامة، والأسئلة الشائعة، وخدمات الدعم، بما يعكس التزامها بالتحول الذكي، وتقديم خدمات مرنة وسريعة، وتعكس هذه الجهود حرص بلدية دبي على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، والاهتمام برفاهية الحيوان كجزء من جودة الحياة في الإمارة، ما يجعل من خدمة تبني الحيوانات الأليفة نموذجاً حقيقياً للتكافل بين الإنسان والطبيعة، وفرصة لإحداث فرق إيجابي في حياة هذه الكائنات، وتوفير بيئة أكثر رحمة واستدامة للجميع.
3 عيادات بيطرية
توفر بلدية دبي 3 عيادات بيطرية في الخوانيج وفي منطقة الليسيلي وعيادة في منطقة حتا، حيث تضم كادراً طبياً مؤهلاً، وتتضمن سياسة البلدية ومشاريعها وبرامجنا الاعتبارات الواجب اتباعها للرفق بالحيوان، حيث تم تصميم وبناء جميع مرافق البنية التحتية للخدمات البيطرية بطريقة تسهل عمليات رعاية ورفاهية الحيوانات، ويشرف على تنفذ برامج رعاية الحيوان بمعايير الرفق بالحيوان بالبلدية فريق بيطري المختص تقنياً ومدرب جيداً على استخدام المعرفة والمهارات العلمية لحماية صحة الحيوان، وضمان الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان، وتعزيز الصحة العامة وسلامة المجتمع، والوقاية من معاناة الحيوانات وتخفيفها، والحفاظ على الموارد الحيوانية، والنهوض بالمعرفة البيطرية.

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البيطرة
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