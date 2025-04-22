الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية العين تنجز 81% من تطوير منطقة العامرة

بلدية العين تنجز 81% من تطوير منطقة العامرة
23 ابريل 2025 01:24

العين (وام)

أخبار ذات صلة
«الإسكان الميسر»: وحدات سكنية منخفضة التكلفة تتميز بجودة التصميم والبناء
العين يتخطى بني ياس بـ «ثلاثية»

أنجزت بلدية مدينة العين، 81% من المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في منطقة العامرة، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق والبنية التحتية المستدامة في الأحياء السكنية بمدينة العين.
ويتوقع انتهاء المرحلة الأولى في 30 مايو 2025، فيما تصل تكلفة أعمال المشروع 130 مليون درهم عند انتهاء جميع أعماله.
وأكدت المهندسة آمنة النصيبي، رئيس قسم تنفيذ المشاريع في بلدية العين، الحرص على تقديم أفضل الخدمات لرفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين، وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات المعمول بها في الإمارة، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية لإمارة أبوظبي.
وقالت إن نسبة الإنجاز لأعمال المشروع وصلت في حي هزع البوش - غرب إلى 90% لتخدم 420 قسيمة سكنية، و70% في حي الواحة العامرة لتخدم 490 قسيمة سكنية، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن أعمال الطرق ومواقف للسيارات لخدمة القسائم، بالإضافة إلى أعمال علامات الطرق الأرضية واللوحات المرورية والإرشادية، وصيانة أرصفة المشاة وإصلاح حجر الرصيف المتهالك وأعمال حماية ونقل الخدمات، وأعمال شبكة صرف مياه الأمطار وإنارة الطرق وتحديثها بتقنية LED.
وأوضحت أن أعمال التطوير الشامل تضمنت أكثر من 60 طريقاً في حي هزع البوش - غرب بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 74 مليون درهم، شملت تنفيذ أعمال البنية التحتية، وإنجاز شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق وتنفيذ مواقف للسيارات وصيانة أرصفة المشاة، وتركيب إنارة الطرق بتقنية LED؛ بهدف تعزيز رفاهية المجتمع والخدمات المقدمة له.

بلدية العين
العين
البنية التحتية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
جهود إماراتية متواصلة للتخفيف من حدة الكارثة المائية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تطلق مشروع حفر آبار مياه في غزة
23 ابريل 2025
الرئيس اللبناني يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي (وام)
الأخبار العالمية
غباش: الإمارات ستظل داعمةً لأمن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
23 ابريل 2025
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
الأخبار العالمية
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
23 ابريل 2025
فلسطيني يسير في موقع غارة إسرائيلية أصابت معدات في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
الوسطاء يقدمون مقترحاً جديداً لوقف الحرب
23 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©