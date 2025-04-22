بلدية العين تنجز 81% من تطوير منطقة العامرة

العين (وام)

أنجزت بلدية مدينة العين، 81% من المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في منطقة العامرة، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق والبنية التحتية المستدامة في الأحياء السكنية بمدينة العين.

ويتوقع انتهاء المرحلة الأولى في 30 مايو 2025، فيما تصل تكلفة أعمال المشروع 130 مليون درهم عند انتهاء جميع أعماله.

وأكدت المهندسة آمنة النصيبي، رئيس قسم تنفيذ المشاريع في بلدية العين، الحرص على تقديم أفضل الخدمات لرفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين، وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات المعمول بها في الإمارة، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية لإمارة أبوظبي.

وقالت إن نسبة الإنجاز لأعمال المشروع وصلت في حي هزع البوش - غرب إلى 90% لتخدم 420 قسيمة سكنية، و70% في حي الواحة العامرة لتخدم 490 قسيمة سكنية، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن أعمال الطرق ومواقف للسيارات لخدمة القسائم، بالإضافة إلى أعمال علامات الطرق الأرضية واللوحات المرورية والإرشادية، وصيانة أرصفة المشاة وإصلاح حجر الرصيف المتهالك وأعمال حماية ونقل الخدمات، وأعمال شبكة صرف مياه الأمطار وإنارة الطرق وتحديثها بتقنية LED.

وأوضحت أن أعمال التطوير الشامل تضمنت أكثر من 60 طريقاً في حي هزع البوش - غرب بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 74 مليون درهم، شملت تنفيذ أعمال البنية التحتية، وإنجاز شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق وتنفيذ مواقف للسيارات وصيانة أرصفة المشاة، وتركيب إنارة الطرق بتقنية LED؛ بهدف تعزيز رفاهية المجتمع والخدمات المقدمة له.