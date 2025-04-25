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علوم الدار

الرئيس الموريتاني: علاقات البلدين قيادة وشعباً عميقة

الرئيس الموريتاني خلال استقباله عمر الدرعي وخليفة الظاهري وحمد المهيري (وام)
26 ابريل 2025 01:08

نواكشوط (وام)

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استقبل فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، أمس الأول، في المركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي يشارك في حفل تكريم الفائزين في مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية - النسخة الخامسة، تلبيةً لدعوة معالي سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
ورحب فخامة الرئيس الموريتاني بالدكتور الدرعي، مؤكداً عمق العلاقات بين الدولتين قيادةً وشعباً، وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز علاقات التعاون في الشأن الديني، بما يخدم البلدين الشقيقين، ويرتقي بالأهداف المشتركة.
من ناحيته، أشاد معالي الدرعي بحسن الاستقبال والحفاوة من فخامة الرئيس الموريتاني، ونقل لفخامته تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً رسوخ العلاقات وتناميها في مختلف المجالات بين القيادتين والشعبين الشقيقين، مثمناً جهود فخامته في العناية بالشأن الديني وترسيخ قيم الدين السمحة في المجتمع والأجيال.
حضر اللقاء معالي الناني ولد أشروقة، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، ومعالي سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والدكتور خليفة بن مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وحمد غانم حمد المهيري، سفير الدولة لدى موريتانيا.
من جهة أخرى، هنأ معالي الدرعي، في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين الذي أقيم أمس الأول، بحضور الرئيس الموريتاني، الفائزين والمشاركين في هذه الدورة، ودعاهم لأن يصونوا تجربتهم هذه ويعتزوا بها، ليساهموا في حفظ الأجيال وسلامة فكرهم وصدق انتمائهم.
ونقل معاليه إلى قيادة وشعب موريتانيا الشقيقة، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً عمق أواصر المحبة والتعاون بين البلدين، والتي تتجسد في التفاعل العلمي والثقافي والحضاري في مختلف المجالات.

الرئيس الموريتاني
موريتانيا
الإمارات
الإمارات وموريتانيا
محمد ولد الشيخ الغزواني
عمر حبتور الدرعي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
نواكشوط
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