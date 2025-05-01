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كليفلاند كلينك ينجح في إجراء أول عملية لزرع الأذن الوسطى النشطة في الدولة

كليفلاند كلينك ينجح في إجراء أول عملية لزرع الأذن الوسطى النشطة في الدولة
1 مايو 2025 14:19

أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، نجاحه في إجراء أول عملية من نوعها في دولة الإمارات لزرع الأذن الوسطى النشطة لمريضة تبلغ من العمر 63 عاماً تعاني فقدان سمع مختلط مزمن، والتهابات مستمرة في الأذن، ويمثل هذا الإنجاز الطبي تحولاً نوعياً في علاج حالات فقدان السمع المعقدة.
وتُعد زرعة الأذن الوسطى خياراً متقدماً للمرضى الذين يعانون تلفاً في الأذن الوسطى والداخلية معاً، حيث تتجاوز الزراعة الأجزاء التالفة، وتعمل على تحسين إيصال الصوت إلى الأذن الداخلية، ما يساهم في استعادة القدرة الطبيعية على السمع.
وقال الدكتور كورت شليمر، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في المستشفى، إن هذا النوع من الزراعات يمثل حلاً فعالاً للمرضى الذين لم تنجح معهم الحلول التقليدية، مضيفاً أن الزراعة تعمل على تصحيح الخلل في نقل الصوت، وتوفر حلاً دائماً لاستعادة السمع.
وتتكون الزراعة من جزء داخلي يتم تثبيته جراحياً داخل الأذن الوسطى، وآخر خارجي يُثبت فوق الأذن باستخدام مغناطيس، ويعمل النظام المتكامل بتناغم لتجاوز التحديات السابقة، ويتميز بفترة تعافٍ قصيرة، مقارنة بالتدخلات التقليدية.
وأكد الدكتور شليمر حرص كليفلاند كلينك أبوظبي على تقديم أعلى معايير الرعاية الطبية، من خلال دمج أحدث التقنيات مع علاجات مصممة لتلبية احتياجات المرضى، مشيراً إلى التزام المستشفى بتوسيع خيارات العلاج المتقدمة في الإمارات، بما يعزز فرص الشفاء وجودة الحياة.

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