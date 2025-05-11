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علوم الدار

"AqlanX" تعلن عن استثمار بقيمة 10 ملايين دولار لإطلاق منصة عربية للذكاء الاصطناعي

"AqlanX" تعلن عن استثمار ضخم لإطلاق منصة عربية للذكاء الاصطناعي
11 مايو 2025 15:50

أعلنت AqlanX، شركة الذكاء الاصطناعي ومقرها دولة الإمارات تلقيها استثماراً بقيمة 10 ملايين دولار من مجموعة Lakeba عبر مشروعها DoxAI، ما يمثل إنجازاً مهماً في رحلة التحول الرقمي في المنطقة.

 

 يسهم هذا الاستثمار - الذي تم تسهيله من خلال شبكة العلاقات التي تدعمها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة - في دعم جهود AqlanX لتوطين وتوسيع قدرات DoxAI في مجال أتمتة المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

 

تركز AqlanX، التي تأسست في إطار بناء تقنيات ذكاء اصطناعي إماراتية الصنع باللغة العربية، على أتمتة العمليات التجارية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير إدارة الوثائق المؤسسية للشركات الكبيرة. 

 

وتتوافق خارطة طريق الشركة بشكل وثيق مع استراتيجية الإمارات للابتكار والاقتصاد الرقمي، مما يرسخ مكانة الدولة مركزا رائدا للذكاء الاصطناعي والمشاريع القائمة على الابتكار. 

 

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وفي إطار استراتيجيتها الوطنية لبناء القدرات عقدت AqlanX وDoxAI وLakeba شراكة استراتيجية مع جامعة ولونغونغ في دبي لإنشاء مركز تميز في مجال الذكاء الاصطناعي وتعنى هذه المبادرة بتنمية المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والابتكار مباشرةً في دولة الإمارات. 

 

 وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الذي شهد توقيع الشراكة إن التعاون بين AqlanXوLakeba وDoxAI يظهر التأثير الإيجابي لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات ويؤكد التزامنا بتطوير منظومة داعمة للابتكار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل الذكاء الاصطناعي. 

 

من جهته، قال جوزيبي بورشيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في Lakeba وDoxAI إن هذا الاستثمار ليس مجرد رأس مال، بل يمثل التزامنا برؤية مشتركة أيضاً  إذ تجسد AqlanX المرحلة التالية للذكاء الاصطناعي بمجال الشركات في الشرق الأوسط، و سنقدم خبراتنا وتقنياتنا ومواردنا الاستراتيجية لدعم نموها.

 

بدوره، أكد ديميتريو روسو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AqlanX أنه في ظل التعاون مع Lakeba وDoxAI، أصبحت AqlanX جاهزة لتقديم ذكاء اصطناعي عربي مصنوع في دولة الإمارات ولأجلها أيضاً و نحن نبني مركزاً للابتكار يعكس طموحات هذه المنطقة ويمكّن شركاتها من الريادة عالمياً.

 

المصدر: وام
التحول الرقمي
الذكاء الاصطناعي
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