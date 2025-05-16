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الرئيس الأميركي يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي

الرئيس الأميركي يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي
16 مايو 2025 15:11

زار فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بيت العائلة الإبراهيمية في العاصمة "أبوظبي"، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى بيت العائلة الإبراهيمية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، وعدد من كبار المسؤولين الذين رافقوا فخامته في جولة داخل أروقة ومرافق الصرح الديني.

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 وتعرف فخامته، خلال الزيارة، على الرسالة الإنسانية التي يجسدها بيت العائلة الإبراهيمية، حيث أجرى جولة شملت دور العبادة الثلاث: مسجد الإمام الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، كما التقى القائمين على إدارة شؤون هذه الدور، واطّلع على البرامج التعليمية والمجتمعية التي يُقدمها البيت.

وتسلط هذه الزيارة الضوء على المكانة الدولية التي يحظى بها بيت العائلة الإبراهيمية باعتباره رمزا للحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، ودوره في نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.

المصدر: وام
دونالد ترامب
البيت الإبراهيمي
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