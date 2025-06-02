«زراعة أبوظبي»: «مزاد الأضاحي» بجانب مسلخ الوثبة

إبراهيم سليم (أبوظبي)



دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المربين للمشاركة في «مزاد الأضاحي للسلالات كافة» خلال الفترة من 1 يونيو 2025 ولغاية 4 يونيو 2025 في منصة مزاد الثروة الحيوانية، بجانب مسلخ الوثبة الآلي الساعة 08:45 مساءً، حيث يمكن للمربين بيع «الحلال» المملوك لهم أو شراء «الحلال» المعروض في المزاد، علماً بأنه لا توجد أي رسوم للتسجيل أو للبيع في المزاد.

وذكرت «الهيئة» أن على الراغبين في بيع «الحلال» إحضاره إلى موقع المنصة من الساعة 05:30 مساءً إلى الساعة 07:30 مساءً لإتمام إجراءات تسجيل المشاركة.. كما دعت «الهيئة» عبر قناتها على «تليجرام» الجمهور للمشاركة في استبيان عبر قنواتها الإلكترونية ضمن حملة الأضاحي من خلال عدد من الأسئلة مع الإجابة بنعم أو لا.

واشتمل الاستبيان على الأسئلة التالية الموجهة إلى المستهلك: «هل تعلم بأهمية الذبح في المسالخ؟ وهل تعلم كمستهلك مخاطر الاستعانة بالقصابين المتجولين؟ ومدى توفر قصابين مؤهلين في المسالخ المعتمدة ومرخصين قانونياً لهذه المهنة، بالإضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح (الدماء، الجلود، الأعضاء غير المستهلكة) والتخلص منها بشكل آمن؟ ومدى علم المستهلك بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند زيارة أسواق المواشي؟ ومدى علمه بأن الطبيب البيطري في المسلخ يجري الكشف على الحيوانات قبل وبعد الذبح؟ و مدى علم المستهلك بأن هناك أمراضاً مشتركةً بين الإنسان والحيوان؟

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أطلقت أول منصة دائمة لمزادات الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي في سوق ومسلخ الوثبة، وذلك لمساعدة المربين على تسويق منتجاتهم، و بما يدعم جهود تنمية الثروة الحيوانية، والاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وفتح قناة تسويقية لمربي الثروة الحيوانية للبيع المباشر للجمهور، بما يسهم في دعم منظومتي الأمن الغذائي والحيوي في الإمارة». وتمثل منصة مزاد الثروة الحيوانية إحدى ثمرات جهود الهيئة لمساعدة المنتجين على تسويق منتجاتهم ولتكون وجهة لكل من يهتم بالثروة الحيوانية من الإبل والماشية، بالإضافة إلى المستهلكين الذين سيتمكنون من شراء احتياجاتهم من الذبائح، والأضاحي، ومثلت دفعة كبيرة لتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي على زيادة إنتاجهم وتعظيم مساهمة الثروة الحيوانية المحلية في تلبية احتياجات السوق.



القدرات التنافسية للإنتاج المحلي

تعزز المنصة من القدرات التنافسية للإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، كما أنه من شأنها أن تخلق مناخاً من المنافسة الإيجابية بين المربين وتشجعهم على العناية بالثروة الحيوانية والارتقاء بالإنتاج الحيواني، بما يسهم في حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي.