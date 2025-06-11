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علوم الدار

اللغة الإنجليزية تسعد طلاب الظفرة

طالب يؤدي الامتحان (أرشيفية)
12 يونيو 2025 01:44

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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أشاد عدد من طلاب مدارس منطقة الظفرة بمستوى اختبار اللغة الإنجليزية الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط ويعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، كما جاءت الأسئلة سهلة من دون تعقيدات في مفردات اللغة وهو ما أسهم في تشجيع الطلاب على الفهم.
وأكد عدد من مديري مدارس منطقة الظفرة، أن اللجان اتسمت بالهدوء والانسيابية خلال الفترة الامتحانية ولم يتم تسجيل أي شكاوى من الطلاب سواء على مستوى الوقت الذي جاء مناسب للأسئلة أو على مستوى صعوبة الأسئلة وغموضها، مؤكدين أن إدارة المدرسة التزمت بجميع المعايير والتوجيهات الخاصة بالعملية الامتحانية والتي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم كما حرصت المدرسة على توفير أجواء مثالية وتربوية للطالب ليتمكن من أداء الامتحان بسهولة ومن دون أي ضغوط أو توترات يمكن أن تؤثر على قياس مستوى التحصيل لدى الطالب.
وتشير فاطمة محمود إلى أن الامتحان جاء سهلاً ومباشراً خاصة فيما يخص الامتحان الورقي الذي تناول الصحة وكيفية الحفاظ عليها وهي من الموضوعات الشيقة التي كان من المتوقع أن تكون في الامتحان والحمد لله تم التدريب على عدة فقرات من الموضوعات المقالية قبل الامتحان وهو ما أسهم في توفير مجموعة من المفردات اللغوية التي ساعدت في كتابة المقال بشكل جيد.
وتؤكد الما خالد من مدرسة رواد الظفرة الخاصة في مدينة زايد أن الامتحان الإلكتروني والورقي تضمن عدة أسئلة عن البيئة وكانت الأسئلة مباشرة وسهلة وبعيدة عن الغموض وهو ما أدى إلى تشجيع الطلاب على حل الأسئلة من دون أي ضغوط أو توتر كما حدث في اختبار الفيزياء مؤكدة أنها سعيدة باختبار اللغة الإنجليزية وتتمنى أن تكون باقي الامتحانات سهلة ومباشرة حتى يتمكن الطلاب من تعويض مجهود فصل دراسي كامل بدرجات كبيرة ومشجعة.
وأشارت حلا عماد من مدرسة قطر الندى الثانوية للبنات في مدينة زايد إلى أن اختبار مادة اللغة الإنجليزية كان مباشراً وسهلاً ولم يحتو على مفردات غريبة بل كانت واضحة وسهلة، وجاءت الأسئلة شاملة المنهج والمقرر وتضمنت بعض الأسئلة التي تقيس مهارات اللغة لدى كل طالب، وقد وصفتها بأنها متميزة.

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