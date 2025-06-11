تعاون بين «حمدان بن محمد الذكية» وجامعتين في مصر

دبي (وام)

بحثت جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعتي بورسعيد والبريطانية في مصر، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شراكاتها الإقليمية وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تدعم مسيرة التنمية وتواكب احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى جمهورية مصر العربية، حيث التقى الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وبحث معه فرص التعاون في تطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.

وأشاد الدكتور العور بتجربة جامعة بورسعيد، خاصة في شراكتها الفاعلة مع القطاع الخاص لإدارة المستشفى الجامعي.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور العور بزيارة رسمية إلى الجامعة البريطانية في مصر، حيث التقى الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وناقش الطرفان آفاق التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتطوير المناهج والمشاريع البحثية المشتركة.

كما اطّلع وفد الجامعة خلال الزيارة على التجربة الأكاديمية المتقدمة للجامعة البريطانية، وقيمها المؤسسية التي تركز على التميز والابتكار.