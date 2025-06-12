طلاب أم القيوين ورأس الخيمة: يسر ووضوح في أسئلة «التربية الإسلامية»

مريم بوخطامين (أم القيوين ورأس الخيمة)

أكد طلبة الصف الثاني عشر في مدارس منطقة رأس الخيمة وأم القيوين التعليمية، أمس، سهولة اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام 2025 في مادة التربية الإسلامية، والذي جاء على شكل 25 سؤالاً إلكترونياً، وصفوها بالسهلة وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح الطلاب، أن أسئلة مادة التربية الإسلامية كانت مقسمة على شكل اختيارات ضمن المنهج الدراسي، مشيرين إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط والعادي، إلى جانب عدد من الأسئلة التي تميز الطالب المتميز.

وقال الطالب راشد حسن الطنيجي، من طلاب الثاني عشر المتقدم من مدرسة الرمس للتعليم الثانوي برأس الخيمة : إن الاختبار نال رضى جميع الطلاب في القسمين العام والمتقدم من دون استثناء.