«التربية الإسلامية».. ارتياح بين طلاب مدارس الظفرة والعين

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعرب طلاب مدارس ولجان الظفرة والعين، عن سعادتهم بمستوى امتحان التربية الإسلامية، الذي جاء برد وسلام على الطلاب وكانت فيه الأسئلة مرنة وسهلة ومناسبة لمختلف مستويات الطلبة، وجاءت أغلب الأسئلة مباشرة من المنهج مما أعطى دفعة معنوية كبيرة للطلاب قبل امتحان الكيمياء الذي يؤديه الطلاب اليوم.

وأكد الطالب خليل صديق، أن امتحان التربية الإسلامية جاء في 25 سؤالاً متنوعاً، شملت فيه الأسئلة مختلف المنهج، الذي تمت دراسته خلال الفصل الدراسي الثالث، وكانت الأسئلة سهلة وبسيطة وواضحة باستثناء بعض الكلمات التي كانت غير متداولة للبعض ومنها تعريف كلمة الركبان.

وقالت الطالبة مرح فايز العياش، من مدرسة قطر الندى الثانوية للبنات في مدينة زايد، أن الامتحان تضمن مقاطع عديدة من المنهج ليشمل تقريباً أغلب المنهج الدراسي، حيث تضمن الامتحان أسئلة عن سورة النور والاقتصاد الإسلامي ومواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الخالدة، وكذلك أحكام النون وغيرها من الأسئلة الأخرى لتشمل المنهج بشكل كبير.

وبيّنت الطالبة فرح ماجد، أن امتحانات التربية الإسلامية عادة تكون سهلة ومباشرة، ولا تحتوي على أي غموض دون باقي المواد العلمية التي كثيراً ما يفاجأ الطالب بوجود أسئلة غامضة وغير مباشرة، معربة عن سعادتها بالامتحان الذي أعطى لها دفعة معنوية كبيرة.

وأوضحت ميسرة خالد، من لجنة العين الثانوية بنات، أن الوقت المخصّص للإجابة كان مناسباً ولا توجد أي صعوبة في اغلب الاسئلة، وأنها تتمنى أن يكون باقي الامتحانات بنفس المستوى.