الجمعة 13 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية الإسلامية».. ارتياح بين طلاب مدارس الظفرة والعين

طالب خلال أداء الامتحان (أرشيفية)
13 يونيو 2025 01:05

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
6 اعتبارات حاسمة لطلبات استثناء الدراسة خارج الدولة
عبدالله بن زايد يلتقي وزير التجارة الأميركي ويبحثان تعزيز تعاون وشراكة البلدين

أعرب طلاب مدارس ولجان الظفرة والعين، عن سعادتهم بمستوى امتحان التربية الإسلامية، الذي جاء برد وسلام على الطلاب وكانت فيه الأسئلة مرنة وسهلة ومناسبة لمختلف مستويات الطلبة، وجاءت أغلب الأسئلة مباشرة من المنهج مما أعطى دفعة معنوية كبيرة للطلاب قبل امتحان الكيمياء الذي يؤديه الطلاب اليوم.
وأكد الطالب خليل صديق، أن امتحان التربية الإسلامية جاء في 25 سؤالاً متنوعاً، شملت فيه الأسئلة مختلف المنهج، الذي تمت دراسته خلال الفصل الدراسي الثالث، وكانت الأسئلة سهلة وبسيطة وواضحة باستثناء بعض الكلمات التي كانت غير متداولة للبعض ومنها تعريف كلمة الركبان.
وقالت الطالبة مرح فايز العياش، من مدرسة قطر الندى الثانوية للبنات في مدينة زايد، أن الامتحان تضمن مقاطع عديدة من المنهج ليشمل تقريباً أغلب المنهج الدراسي، حيث تضمن الامتحان أسئلة عن سورة النور والاقتصاد الإسلامي ومواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الخالدة، وكذلك أحكام النون وغيرها من الأسئلة الأخرى لتشمل المنهج بشكل كبير.
وبيّنت الطالبة فرح ماجد، أن امتحانات التربية الإسلامية عادة تكون سهلة ومباشرة، ولا تحتوي على أي غموض دون باقي المواد العلمية التي كثيراً ما يفاجأ الطالب بوجود أسئلة غامضة وغير مباشرة، معربة عن سعادتها بالامتحان الذي أعطى لها دفعة معنوية كبيرة.
وأوضحت ميسرة خالد، من لجنة العين الثانوية بنات، أن الوقت المخصّص للإجابة كان مناسباً ولا توجد أي صعوبة في اغلب الاسئلة، وأنها تتمنى أن يكون باقي الامتحانات بنفس المستوى.

الظفرة
الإمارات
العين
امتحان التربية الإسلامية
التربية الإسلامية
امتحانات نهاية العام الدراسي
امتحانات نهاية العام
الامتحانات النهائية
امتحانات نهاية الفصل الدراسي
آخر الأخبار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
علوم الدار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
اليوم 08:23
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
الرياضة
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
اليوم 14:45
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
الرياضة
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
اليوم 14:30
ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان
الأخبار العالمية
ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان
اليوم 14:27
قطر والسعودية يستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية لمونديال 2026
الرياضة
قطر والسعودية يستضيفان ملحق التصفيات الآسيوية لمونديال 2026
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©