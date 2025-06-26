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حمدان بن زايد: سنة خير ورحمة وأمن وسلام

حمدان بن زايد: سنة خير ورحمة وأمن وسلام
27 يونيو 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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هنّأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر منصة «إكس» أمس: «أهنئ صاحب السمو رئيس الدولة وحكام الإمارات، وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ.. نسأل الله أن يجعلها سنة خير ورحمة وأمن وسلام على وطننا والأمة العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بخير».

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