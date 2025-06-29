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علوم الدار

حبيبة قديح من أوائل الثانوية: علم النفس شغفي.. والتفوق هدفي الدائم

حبيبة قديح من أوائل الثانوية: علم النفس شغفي.. والتفوق هدفي الدائم
29 يونيو 2025 18:52

دينا جوني (دبي) 
لم تكن الطالبة حبيبة ياسر قديح، من مدرسة الشروق الخاصة في المسار العام، تتوقع أن يتجاوز طموحها حدود التفوق إلى تصدّر قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة في التعليم الخاص. تقول: «تواصلت معي وزارة التربية والتعليم لإبلاغي بالنتيجة... كنت أطمح للتفوق، لكن لم أتخيل أن أحصل على معدل بهذا الارتفاع أو أن أكون من الأوائل». حبيبة، المعروفة بين زميلاتها بحبها للقراءة والتحليل، تميل لدراسة علم النفس في إحدى الجامعات داخل الدولة، لكنها لم تحسم أمرها بعد.
وتوضح: «أرغب أن أتخصص في مجال أحبه وأتفوّق فيه، سواء كان علم النفس أو خياراً آخر قريباً من اهتماماتي». وترى حبيبة أن ما حققته جاء نتيجة سعي متواصل وجهد منتظم طوال العام الدراسي، مؤكدة أن دعم الأسرة والمعلمات كان له أثر كبير في تحقيق هذا النجاح.
 

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