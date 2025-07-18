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علوم الدار

حمدان بن محمد: نُبارك لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة "يوم عهد الاتحاد"

حمدان بن محمد: نُبارك لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة "يوم عهد الاتحاد"
18 يوليو 2025 13:04

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة "يوم عهد الاتحاد".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نُبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة "يوم عهد الاتحاد"، ففي مثل هذا اليوم من عام 1971، وقّع زايد وراشد والآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات.. كانت لحظةً تاريخية انطلقت منها مسيرة وطن لا يعرف المستحيل، فقام الاتحاد، ورُسِّخت أركان مجده.. نحن أبناء الاتحاد، وسنظل أوفياء لعهده، مخلصين لقيادته من أجل مستقبل أفضل وأجمل لشعبنا بعون الله».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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