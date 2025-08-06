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«مبادرون 8» للفتيات والفتيان ينطلق في الشارقة

خلال انطلاق «مبادرون 8» (وام)
7 أغسطس 2025 01:15

الشارقة (وام)

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انطلقت في إمارة الشارقة فعاليات البرنامج الشبابي التطوعي الميداني «مبادرون 8»، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية خلال الفترة من 4 حتى 14 أغسطس الجاري، بمشاركة واسعة من الفتيات والفتيان من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة العمل التطوعي في نفوس المشاركين، وتنمية القيم الإنسانية والمهارات الحياتية، من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات الميدانية والورش التدريبية، التي تجمع بين العمل المجتمعي والتعلّم العملي التفاعلي.
وأكدت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن «مبادرون 8» يمثل محطة مهمة في تشكيل وعي الشباب والفتيات تجاه مفاهيم العطاء المجتمعي، والانخراط في العمل الإنساني والتطوعي.
وأضافت حصة الحمادي: نحرص على تقديم برامج تطوعية نوعية تتماشى مع تطلعات الجيل الجديد، وتمنحهم فرصة للممارسة الفعلية للمبادئ والقيم التي يحتاجونها ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل.

الإمارات
الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
العمل التطوعي
التطوع
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