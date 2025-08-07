الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تُنظم ملتقىً للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال

شرطة دبي تُنظم ملتقىً للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال
8 أغسطس 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات وروسيا.. حفاوة تليق بمتانة العلاقات
«الموارد البشرية» تحدد 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة لعمل آخر

نظمت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ملتقىٍ توعوياً للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال، تحت شعار «كن حلقة الوصل»، وذلك في إطار الحرص على نشر الوعي والمعرفة بخدمات شرطة دبي الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، إلى جانب التوعية بالجرائم الإلكترونية، والظواهر السلبية، والسلامة المرورية.
وافتتح العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، فعاليات الملتقى، بحضور العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم خالد المري، مدير إدارة التوعية الأمنية بالوكالة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والنقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس قسم التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط والموظفين وممثلي الشركات.
وألقى العميد سعيد الهاجري كلمة الافتتاح التي رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن الملتقى يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر التوعية في مجالات الخدمات الشرطية والجنائية والسلامة المرورية، بما ينعكس على تعزيز الأمن والأمان.
وأشار العميد الهاجري إلى أهمية تكامل الأدوار مع كافة الشركاء، خاصة العاملين في المجال العقاري، لنقل الرسائل التوعوية التي تسهم في رفع مستوى المعرفة لدى الموظفين والعمال، متمنياً التوفيق للجميع.
وعقب الكلمة الرئيسة، استمع ممثلو الشركات العقارية ومُديري سكنات العمال، إلى شرح مُفصّل حول كيفية الاتصال والتواصل مع شرطة دبي على الرقم المجاني 999 في حال وجود حالة طارئة فقط، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التعريف بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» للمتعاملين على مدار 24 ساعة، ودون أي تدخل بشري، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي يوفرها تطبيق شرطة دبي الذكي.

شرطة دبي
دبي
الشركات العقارية
الإمارات
الإدارة العامة لإسعاد المجتمع
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
8 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من مؤسسة غزة الإنسانية (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة
8 أغسطس 2025
صورة مجمعة لرؤساء روسيا وأميركا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني
8 أغسطس 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي في شوارع صنعاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»
8 أغسطس 2025
انتشار الجيش اللبناني في مدينة النبطية لضبط الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
‏لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد
8 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©