أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للتعليم الخاص» تعزّز جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

11 أغسطس 2025 15:34

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تكثيف استعداداتها لانطلاق العام الدراسي 2025-2026 من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس الخاصة قبل بدء الدراسة، للتأكد من جاهزيتها وتوفر معايير السلامة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة الشارقة.

وتواصل الهيئة تنفيذ مشروع «أولادكم في مأمن»، بالتعاون مع مواصلات الإمارات، الذي يوفّر منصة رقمية موحدة لمراقبة الحافلات المدرسية، ويعزز إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ، بما يضمن الطمأنينة لأولياء الأمور.

وتعمل على تحديث السياسات المرتبطة بالأنشطة اللاصفية والدمج التربوي، وتعزيز الشراكات مع الجهات المختصة في مجالات الصحة والرياضة والمجتمع. وتواصل الهيئة دعم جائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي، التي أطلقت منصتها الرقمية للدورة الـ31، وحدثت أدلتها ونماذجها لتوفير تجربة أكثر كفاءة للمتقدمين، بهدف تحفيز الميدان التربوي على الابتكار والتميّز.

وتشمل الخطط التنظيمية للعام الجديد إصدار تعاميم وورش تدريبية موجهة للهيئات التدريسية والإدارية، إلى جانب تنفيذ مشروع «الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية»، واستعداد الإمارة للمشاركة في الدراسة الدولية PIRLS لقياس مهارات القراءة لدى طلبة الصف الرابع. كما تواصل الهيئة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطتها 2025-2028، أبرزها مشروع المدارس التعليمية، ومؤشر جودة حياة المجتمع التعليمي، ومبادرة «بالعربية نرتقي» لتعزيز مكانة اللغة العربية في البيئة التعليمية، والتي تشمل إطلاق برامج تدريبية، ولقاءات مهنية، ومنصات رقمية، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الدولي الرابع لمعلمي اللغة العربية بالتزامن مع يوم المعلم.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أهمية تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتأمين انطلاقة مدرسية متميزة. وأشار علي الحوسني، مدير عام الهيئة، إلى أن الهيئة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميّز في الأداء التربوي، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

المصدر: وام
المدارس
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
