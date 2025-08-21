الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة رأس الخيمة و«قطارات الاتحاد» يناقشان تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
22 أغسطس 2025 01:11

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

ناقش اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال لقائه وفداً من قطارات الاتحاد، المُطور والمُشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات برئاسة عمر السبيعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين من أجل توفير السلامة العامة في منطقة مسار القطارات على متن شبكة السكك الحديدية.
وتطرق اللقاء، الذي اطلع خلاله قائد عام شرطة رأس الخيمة على آخر مستجدات شبكة السكك الحديدية، إلى سبل توفير أعلى معايير الأمن والسلامة والحماية المدنية بما يعزز جودة الحياة الأمنية في المجتمع. 

شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
قطارات الاتحاد
علي عبد الله بن علوان النعيمي
السكك الحديدية
شبكة السكك الحديدية الوطنية
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©