شرطة رأس الخيمة و«قطارات الاتحاد» يناقشان تعزيز التعاون

رأس الخيمة (وام)

ناقش اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال لقائه وفداً من قطارات الاتحاد، المُطور والمُشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات برئاسة عمر السبيعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين من أجل توفير السلامة العامة في منطقة مسار القطارات على متن شبكة السكك الحديدية.

وتطرق اللقاء، الذي اطلع خلاله قائد عام شرطة رأس الخيمة على آخر مستجدات شبكة السكك الحديدية، إلى سبل توفير أعلى معايير الأمن والسلامة والحماية المدنية بما يعزز جودة الحياة الأمنية في المجتمع.