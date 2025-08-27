العناصر النسائية في القوات المسلحة شريك أساسي في منظومة الدفاع

هدى الطنيجي (أبوظبي)



نجحت المرأة الإماراتية في إثبات جدارتها وتميزها في القوات المسلحة كقوة دفاع وطنية، حيث تمكنت العناصر النسائية من تحقيق التميز في مهام حفظ الأمن والأمان، وخوض مختلف مجالات العمل العسكري والأمني، محققةً بذلك إنجازات ريادية، بدعم ورؤية القيادة الرشيدة، حتى تمكنت من الإسهام في عملية التطوير والتقدم في مختلف الميادين.

وتقدم العناصر النسائية بالقوات المسلحة صورة مشرفة لمن أثبتن جدارتهن في مسيرة تطوير العمل العسكري، ومساهمتهن بدور ريادي في تعزيز ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع، بما يعزز أمنه واستقراره، ويحفظ السلام والاستقرار والازدهار، ويأتي ذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومن حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة في مختلف المجالات، وتشجيعها على الإبداع والتميز، انطلاقاً من إيمانها بشراكتها الأساسية في بناء المجتمع وتطويره.





مناصب قيادية

وفي البداية، قالت عقيد طبيب فايزة العامري من وزارة الدفاع: «أوجِّه كلماتي في يوم المرأة الإماراتية إلى كل امرأة تقرأ هذه الأسطر، أينما كانت: أنتِ مختلفة ومتميزة في كل شيء حتى في أدوارك العسكرية، قوتكِ في قدرتكِ على خلق الحياة من حولك، أينما وُجِدَت امرأة وجدت الحياة والنماء والتطور، أنتِ أهم ما يحافظ عليه المجتمع، وإن كنتِ بخير كل من حولك سيكون بخير، دُمتِ بخير، وكل عام وأنتِ بخير».

وتحدثت عن سيرتها الذاتية، قائلة: «كوني امرأة، لأن هذا الكيان يجعل كل أدواري مختلفة تماماً، وإن كانت الأدوار نفسها التي يقدمها الرجل، ثم كوني طبيبة ما زالت تحفظ القسم في قلبها حتى بعد مرور 20 عاماً من التخرج». وقالت: «إلا أن الجانب الآخر من رحلتي هو كوني عسكرية، اخترتُ ذلك بمحض إرادتي لإحساسي العميق بالانتماء لهذا الوطن، وحملت رتبة ضابط منذ تجنيدي في القوات المسلحة، وعينت في العديد من الوظائف القيادية، تدرجت في المناصب الإدارية خلال رحلتي في خدمتي العسكرية منذ تقلدي لرتبة رائد حتى الآن، وبدأتُ بمنصب قائد مركز زايد للرعاية الصحية الأولية لفترة امتدت لخمس سنوات، ثم افتتحت برنامج (البورد) في تخصص طب الأسرة ووفقتُ في إدارته لمدة خمس سنوات تخرج خلالها دفعتان من الأطباء الأخصائيين المواطنين والمواطنات، ثم توليت إدارة التعليم والتدريب منذ عام 2021».

وذكرت أن جانباً كبيراً من رحلتها تمحور في القيادة، بين موظفين وأطباء دارسين وطلبة طب ومتدربين في مختلف المجالات الطبية.





دعم لا محدود

وقالت المقدم مريم المطروشي من وزارة الدفاع: «بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية (المرأة الإماراتية هي القلب النابض لمجتمع الإمارات)، هذه كلمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، قدوة لكل امرأة إماراتية في العطاء، وقد عملت منذ زمن على بناء المرأة الإماراتية للقيام بدورها الفعال في بناء الأسرة والمجتمع الناجح. ولقد مكنت الدولة المرأة الإماراتية للوجود في الصُعُد كافة، وتجربة دولتنا تعتبر من التجارب الرائدة التي يُحتذى بها في دول الجوار، وتتميز بالإضافات المستمرة فلا تقف عند حد». وذكرت أنها عملت طبيباً عاماً في كل من مستشفى زايد العسكري، ومركز طبي الشارقة، حتى عام 2010، ومن ثم أسست قسماً للرعاية المنزلية في مركز طبي الشارقة، وعملت به حتى عام 2015، والتحقت بالعمل مع الفريق الطبي العامل لصالح مشروع الخدمة الوطنية طبيباً عاماً، ومن ثم مسؤولاً للعيادة حتى عام 2018.

وأشارت إلى أنها أخذت القرار بالالتحاق بالسلك العسكري لوجود خلفية عسكرية في العائلة، حيث إن والدها، رحمه الله، من الضباط الأكاديميين الأوائل وملحق عسكري سابق، وقد كان قدوة ومثالاً لمن يحيطون به، وكانت تطمح دائماً أن تكون مثله، وعليه طلبت منه الالتحاق بالقوات المسلحة بعد إنهاء الدراسة الثانوية.

وأضافت: «خلال سنوات العمل العديدة شاركت بالكثير من المهام الداخلية والخارجية». وأكدت أن الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرص القوات المسلحة على تعزيز دور المرأة الإماراتية في حفظ الأمن، ودعم مسيرة العمل العسكري، كان له الأثر الكبير في تحقيقها للنجاحات المتواصلة والمستمرة.





شرف الخدمة العسكرية

قالت الرائد طيار فاطمة سلطان الدرمكي من وزارة الدفاع: «أعتز بالانتساب إلى شرف الخدمة العسكرية الإماراتية، وذلك لخدمة الوطن ورفع رايته والذود عن مكتسباته؛ حيث يعد وجود المرأة في القوات المسلحة فخراً للوطن، وجزءاً من رد الدين والعطاء لأرض الإمارات التي قدمت الكثير لأبنائها».

وأشارت إلى أنها بدأت عملها في القوات المسلحة منذ عام 2010، مؤكدة أن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو رسالة متجددة تؤكد أن نجاحها هو نجاح للوطن أجمع، وأنها شريك فعال في بناء الحاضر ورسم ملامح المستقبل، واليوم نرى ثمار ذلك الدعم جلية في كل الميادين، فالمرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مواقع القيادة وصنع القرار، وفي ميادين العلم والابتكار، فهي الأم والمربية، وهي الكاتبة والباحثة، وهي الطبيبة والمهندسة، وهي الضابط والدبلوماسية، تتقدم بخطى واثقة لتكتب فصولاً جديدة من قصة وطن يفاخر العالم بإنجازاته».

وأكدت أن وجود المرأة الإماراتية في مجال القوات المسلحة إنجاز يجسد دعم القوات المسلحة للمرأة، وتمكينها من تولي مناصب قيادية، حيث حظيت بثقة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لتتمكن بفضل هذا الدعم الكبير من المشاركة الفاعلة في مختلف ميادين العمل العسكري، مما يمنحنها الحافز لمواصلة العطاء، وتعزيز دورها شريكاً في خدمة الوطن. وكل عام ونساء الإمارات أكثر إشراقاً وتميزاً، يحملن راية العطاء، ويجسدن روح الريادة والفخر لوطن لا يعرف المستحيل.





تجديد العهد

قالت النقيب طيار أصيلة خلفان راشد المسماري من وزارة الدفاع: «في يوم المرأة الإماراتية، أقف بفخر كوني أماً تربي أجيالاً، وزوجة تساند، وأختاً وابنة بارة لوطنها، وطياراً حلقت وحملت راية الدولة في مختلف المهام الداخلية والخارجية، وخريجة كلية خليفة بن زايد الجوية، وحاصلة على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران، فإن هذه المناسبة ليست مجرد احتفالية، بل هي تجديد للعهد بأننا نحن نساء الإمارات قادرات على تحقيق التوازن بين أدوارنا الأسرية ومسؤولياتنا الوطنية». وأضافت: «لقد منحتنا قيادتنا الرشيدة الثقة الكاملة والدعم المستمر، لنكون شركاء في البناء والتطوير وخدمة البلاد لرفع اسمها عالياً في مختلف المحافل، وعطائي الممتد لوطني ليس مسؤولية فحسب، بل هو شرف أحمله بكل حب وإخلاص».