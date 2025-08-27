خليفة بن محمد: شريك ملهم في ترسيخ ثقافة التطوع

أبوظبي (وام)



أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية - أبوظبي، أن المرأة الإماراتية تعد شريكاً ملهماً في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وتمثل ركيزة أساسية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وغرس روح التشاركية المجتمعية.

ورفع معاليه، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مثمّناً دور سموها الرائد في إطلاق إمكانات المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها المتميز والمستدام في مسيرة البناء والتنمية والعمل التطوعي.

وأعرب عن الفخر بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وإسهامات بنّاءة في مسيرة التنمية، وشراكتها مع الرجل منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ما ساهم في بناء مجتمع متماسك يرتكز على قيم التلاحم والتعاون.