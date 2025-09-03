الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الماسترز أبوظبي» تحيي الرياضات والألعاب التراثية

جناح ألعاب الماسترز المشارك في المعرض (من المصدر)
4 سبتمبر 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف النسخة الثانية من «جلوبال ريل 2025»
«أبوظبي للصيد والفروسية».. وجهة تعليمية للأجيال الصاعدة

تُشارك ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في الدورة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ويحتضن جناح ألعاب الماسترز مجلساً خاصاً بالتعاون مع مجالس أبوظبي، لتجسّد التزامها بإحياء الرياضات المحلية والألعاب التراثية الإماراتية، وتعزيز مكانتها كعلامة بارزة في مسيرة الرياضة الوطنية.
وتمثل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 الحدث الرياضي الدولي الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، إذ من المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير2026، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي يتنافسون ضمن أكثر من 30 رياضة متنوعة، من بينها رياضات تراثية تجسّد عمق الهوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات.
وتأتي هذه المشاركة انعكاساً لالتزام ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بدعم الرياضات التقليدية التي شكَّلت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع الإماراتي عبر العصور، مثل: الصيد بالصقور، وسباقات التحمّل للخيول، وسباقات الهجن.
وفي هذا السياق، قال الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير مشاريع رئيسي بمجلس أبوظبي الرياضي: «مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 تتيح لنا فرصة تسليط الضوء على الرياضات التراثية الإماراتية أمام جمهور محلي وعالمي، وتعريف العالم بقيم الأصالة التي شكّلت هوية مجتمعنا عبر العصور».

أبوظبي
ألعاب الماسترز
الرياضات التراثية
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية بأبوظبي
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©