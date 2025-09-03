«الماسترز أبوظبي» تحيي الرياضات والألعاب التراثية

أبوظبي (الاتحاد)

تُشارك ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في الدورة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ويحتضن جناح ألعاب الماسترز مجلساً خاصاً بالتعاون مع مجالس أبوظبي، لتجسّد التزامها بإحياء الرياضات المحلية والألعاب التراثية الإماراتية، وتعزيز مكانتها كعلامة بارزة في مسيرة الرياضة الوطنية.

وتمثل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 الحدث الرياضي الدولي الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، إذ من المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير2026، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي يتنافسون ضمن أكثر من 30 رياضة متنوعة، من بينها رياضات تراثية تجسّد عمق الهوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة انعكاساً لالتزام ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بدعم الرياضات التقليدية التي شكَّلت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع الإماراتي عبر العصور، مثل: الصيد بالصقور، وسباقات التحمّل للخيول، وسباقات الهجن.

وفي هذا السياق، قال الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير مشاريع رئيسي بمجلس أبوظبي الرياضي: «مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 تتيح لنا فرصة تسليط الضوء على الرياضات التراثية الإماراتية أمام جمهور محلي وعالمي، وتعريف العالم بقيم الأصالة التي شكّلت هوية مجتمعنا عبر العصور».