«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تشارك في «السيرة النبوية» بنواكشوط

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الدورة الـ38 للمؤتمر الدولي السنوي للسيرة النبوية، الذي انعقد بمركز المؤتمرات الدولي في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 3 - 4 سبتمبر الجاري، حول «الأمن الرّوحيّ من خلال السّيرة النّبويّة الشّريفة، وأثره على السّلم والسّلام» .

وأكد الدكتور ناصر عبد الله اليماحي، مدير إدارة خطبة الجمعة والمعرفة الدينية في الهيئة، أن السّيرة النّبويّة العطرة جسّدت أسمى معاني الطّمأنينة والسّكينة، فما أحوج البشريّة اليوم إلى هذه القيم الّتي تؤسّس للتّآلف، وتبني جسور التّرابط بين الشّعوب.