علوم الدار

أحمد بن محمد يحضر الاحتفال بـ«اليوم الوطني السعودي» في دبي

أحمد بن محمد في صورة جماعية بحضور عبدالله المطوع خلال الاحتفال (وام)
23 سبتمبر 2025 01:14

دبي (وام)

حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين. كان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر الحفل، في فندق هيلتون دبي الحبتور ستي، عبدالله بن منصور المطوع، ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية.
ونقل سموّ النائب الثاني لحاكم دبي تهاني وتبريكات دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، وإلى الشعب السعودي الشقيق، بهذه المناسبة، معرباً سموّه عن صادق أمنياته للمملكة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.
وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تزداد عمقاً ورسوخاً في ظل الحرص المشترك من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والقيادة السعودية الحكيمة على تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين والارتقاء بمستوى التكامل والتنسيق الثنائي، بما يخدم توجهات الجانبين في مختلف مسارات التنمية الشاملة، ويلبّي تطلعاتهما نحو المستقبل، ويسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

