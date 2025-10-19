الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجمع زايد التعليمي بدبا الفجيرة يحصد «حمدان العالمية للتعليم»

20 أكتوبر 2025 02:16

دبا الفجيرة (وام)

حقق مجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة إنجازاً وطنياً جديداً بحصوله على تصنيف خمس نجوم في نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي؛ وذلك تقديراً لتميزه المؤسسي ونهجه الريادي في الجودة والابتكار، بما يعكس تطور منظومة التعليم في دولة الإمارات.
وجاء الإنجاز بإشراف جميلة أحمد جميع الهنداسي، مديرة المجمع، ضمن الدورة الثالثة لجائزة حمدان التعليمية العالمية، التي تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، تأكيداً لمكانة التعليم الإماراتي وريادته في تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.
وتم الإعلان عن فوز المجمع خلال حفل رسمي أقيم في مدينة تاراكونا الإسبانية، ضمن فعاليات مؤتمر الأداء المستدام 2025، بمشاركة نخبة من المؤسسات التعليمية العالمية المتميزة، ويجسد التكريم تتويجاً لجهود الكوادر الإدارية والتعليمية في المجمع.

