علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات حتى 7 نوفمبر

أبوظبي
3 نوفمبر 2025 00:22

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الإمارات خلال الفترة من يوم غد حتى 7 نوفمبر الجاري حالة من الطقس المتقلب، يتراوح بين الغائم الجزئي والغائم أحياناً مع فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متفرقة، إلى جانب نشاط الرياح وتفاوت حالة البحر بين الخفيف والمتوسط الموج، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض الأيام.
وأشار المركز إلى أن الأجواء خلال هذه الفترة تحمل سمات انتقالية موسمية بين فصلي الخريف والشتاء، مع ازدياد فرص تشكّل السحب على المناطق الغربية والساحلية واحتمال هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة أحياناً، مما يسهم في اعتدال درجات الحرارة واستقرار نسبي في الأحوال الجوية على معظم مناطق الدولة.
وتوقع المركز أن يكون الطقس رطباً الاثنين صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وغائماً جزئياً، حيث تظهر السحب المنخفضة خاصة على السواحل والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، فيما يُسجّل انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان. 
ويستمر الطقس رطباً، الثلاثاء، صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة غرباً وعلى السواحل، ومغبراً أحياناً شمالاً وشرقاً. فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً يصاحبها ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وطقس رطب يوم الخميس صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على منطقة الظفرة مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً. تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
يستمر الطقس يوم الجمعة رطباً خلال ساعات الصباح على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع غيوم جزئية إلى غائمة أحياناً خاصة غرباً، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

