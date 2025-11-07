مريم بنت محمد بن زايد: الهوية الوطنية إرث نعتز به وأمانة نحملها في قلوبنا

أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية أن «الهوية الوطنية إرث نعتز به وأمانة نحملها في قلوبنا، تجسد روح الإنسان الإماراتي وانتماءه الأصيل لوطنه وقيمه».

وأضافت سموها، بمناسبة إطلاق استراتيجية الهوية الوطنية، أن الهوية الوطنية بالنسبة للإنسان الإماراتي «ليست مشروعاً عابراً بل مسيرة حياة يعيشها في بيته ومدرسته ومجتمعه تعبر عنها لغته ولهجته وتظهر في سلوكه وقيمه الأصيلة التي تشكل قاعدة التماسك والوحدة والتنوع المتناغم في مجتمعنا».

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، عن سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان قولها «أطفالنا وشبابنا هم الامتداد الطبيعي لهويتنا والأمل الذي نحمله في قلوبنا.. نهيئ لهم بيئة ملهمة تغرس فيهم حب الوطن وترسخ اعتزازهم بثقافتهم ليكبروا متمسكين بجذورهم واعين بقيمهم قادرين على تمثيل وطنهم بهويته الأصيلة».