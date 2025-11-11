الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على البحر والجزر، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والمد الثاني عند الساعة 17:19 والجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 00:59.

في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 04:11 والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزرالثاني عند الساعة 21:04.