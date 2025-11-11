الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مبادرة «من أرض الوطن: خطوات إلى المريخ»

ذياب بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مبادرة «من أرض الوطن: خطوات إلى المريخ»
11 نوفمبر 2025 18:30

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، إطلاق المبادرة الوطنية «من أرض الوطن: خطوات إلى المريخ» في نادي أبوظبي للفروسية؛ وذلك تزامناً مع بدء العد التنازلي لما يقل عن 100 يوم تفصل الدولة عن انطلاق أكبر حدث رياضي دولي متعدد الألعاب في منطقة الشرق الأوسط.
وحضر الفعالية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والشركاء.

واختُتِمت الفعالية بمشاركة شخصيات عامة ملهمة من مختلف القطاعات والذين قاموا بالخطوات الأولى فعلياً «نحو المريخ» على أجهزة الجري الثابتة، مسجلين أولى المساهمات في العد التنازلي والهدف الوطني الجماعي.تهدف مبادرة «من أرض الوطن: خطوات إلى المريخ» إلى تحويل الحركة إلى إنجاز، وتشجيع المشاركين على قطع مسافة إجمالية تبلغ 54 مليون كيلومتر بشكل جماعي، وهي المسافة الإجمالية بين كوكب الأرض والمريخ، احتفالاً بالذكرى الـ54 لقيام الاتحاد.
وتدعو المبادرة المشاركين من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية للانضمام تحت شعار «كل خطوة تصنع فرقاً»، من خلال ممارسة أنشطة المشي، والجري، وركوب الدراجات، والسباحة، وغيرها من الأنشطة البدنية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحركة اليومية، وتحقيق الرفاه المجتمعي، ونشر ثقافة الحياة النشطة في جميع أنحاء الإمارات، لضمان تحقيق الهدف قبل انطلاق الألعاب المرتقب.
 وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: «تُجسّد مبادرة (من أرض الوطن: خطوات إلى المريخ) روح السعي المستمر نحو التقدّم التي تميّز دولة الإمارات. فكما قادنا شغفنا بالعلم لاستكشاف الفضاء والوصول إلى المريخ، تقودنا حركة المجتمع اليوم نحو هدف موحّد يعكس قوة الإرادة والعمل الجماعي.
كل خطوة نخطوها ليست مجرد مسافة نقطعها، بل هي استثمار في صحتنا، وفي مستقبل أكثر ازدهاراً وحيوية لأجيالنا القادمة. ومن خلال هذه الرحلة المشتركة، نؤكد أن الطموح يبدأ من الإنسان، ومن قدرته الدائمة على الحركة والتعلّم والنمو».

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يجسد هذا الحرّاك الوطني، الأولى من نوعه في العالم، روح الطموح الجماعي التي تميز دولة الإمارات. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى إلهام كل فرد لاتباع نمط حياة نشط والمشاركة في تحدٍّ جماعي يتجاوز حدود اللياقة البدنية، ليرسخ مفاهيم الوحدة والتقدم والاعتزاز. فمعاً، يمكننا أن نظهر للعالم معنى أن نحلم وأن نحقق طموحنا بإصرارنا وعزيمتنا».
وعقب الفعالية، سيتم تنظيم أنشطة تفاعلية ومجتمعية لتشجيع المشاركة ورفع الوعي بأنماط الحياة الصحية. وسيسمح التطبيق الرسمي للألعاب للمشاركين بتتبع التقدم وتسجيل مساهماتهم من جميع أنحاء الإمارات.
وتفتح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أبوابها أمام جميع الأفراد من سن 30 عاماً فما فوق، دون اشتراط أي مستوى محدد من الخبرة أو الاحترافية. للتسجيل والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://abudhabimasters2026.com.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
المريخ
الإمارات
