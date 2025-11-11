الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»
11 نوفمبر 2025 19:57

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي.
واطلع سموه، خلال الاجتماع، على أداء الشركة وأولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك خططها لتعزيز النمو المحلي والتوسع الدولي، من خلال شركة «XRG»، إلى جانب خططها لتسريع التحول الرقمي عبر توظيف أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز برامج تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية.

وأشار سموه، خلال الاجتماع، إلى النجاح الذي حققه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025» ودوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول مستقبل قطاع الطاقة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً استراتيجياً في دعم أمن واستدامة إمدادات الطاقة.
وشهد «أديبك 2025» إتمام 35 ألف صفقة ضمن قطاعات مختلفة وصلت قيمتها الإجمالية 168.8 مليار درهم (46 مليار دولار)، فيما بلغ عدد الحضور أكثر من 239 ألف زائر من 172 دولة، ما يعكس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للطاقة ووجهة رائدة لبناء الشراكات النوعية، وتعزيز منظومة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وخلال فعاليات «أديبك»، أعلنت «أدنوك» مجموعة من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز نموها الدولي، عبر شركة «XRG»، وتوسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد سموه بالتقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ هذه المبادرات، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات التنافسية لأعمال الشركة بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة.
ومن أبرز الصفقات التي أبرمتها «أدنوك» خلال الحدث، ترسية شركة «تعزيز» عقداً بقيمة 7.3 مليار درهم (1.99 مليار دولار) لإنشاء أول مصنع من نوعه في الدولة لإنتاج مادة «كلوريد البولي فينيل» في موقع واحد متكامل، ما يعزز موقع الدولة في الصناعات التحويلية.
كما وقعت شركة «XRG» اتفاقية إطارية مع شركتَي «واي بي إف» الأرجنتينية و«إيني» الإيطالية، لدراسة المشاركة في مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين، بما يعزز حضور «أدنوك» في الأسواق العالمية ويدعم استراتيجيتها للنمو المستدام.
حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي.

المصدر: وام
أدنوك
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
