الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ايدج» تكشف عن منصة DARK EYE

المنصة تستخدم إخطارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الحوادث (من المصدر)
12 نوفمبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مشاركون: «دريفت إكس 2025» يعكس ريادة أبوظبي في الأنظمة ذاتية الحركة
برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول في أبوظبي

أطلقت «أوريكس لابس»، المزود الرائد للحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة «ايدج»، منصة DARK EYE لمراقبة «الإنترنت» المظلم وحماية العلامات التجارية، وذلك على هامش معرض الدفاع والأمن - تايلاند 2025.
وتمثل المنصة أحدث إضافة إلى محفظة «أوريكس لابس» في مجال الكشف عن التهديدات وإدارة سطح الهجوم.
وتراقب منصة DARK EYE «الإنترنت» المظلم، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبنية التحتية المعرّضة للخطر لجمع معلومات عن التهديدات واكتشاف الأصول، إذ تحدد المنصة تسريبات البيانات، وعمليات الانتحال، والبرمجيات الضارة، وبيانات الاعتماد المسروقة في أي موقع عبر «الإنترنت» ككل، بدءاً من المنتديات السرية ووصولاً إلى القنوات الإجرامية المخفية.
 وإلى جانب تتبع رسائل البريد الإلكتروني المخترقة والمجالات الشبيهة، يمكن لمنصة DARK EYE الوصول إلى ملفات الجهات المهددة ومؤشرات الاختراق.
وتستخدم المنصة إخطارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الحوادث، وتحديد مستوى أولويتها بسرعة ودقة. 

تنسيق الأمن والاستجابة
يمكن دمج منصة DARK EYE بالكامل مع مسارات العمل الحالية لإدارة معلومات الأمن والأحداث، وتنسيق الأمن والأتمتة والاستجابة، ومركز العمليات الأمنية، ما يمكن مسؤولي أمن المعلومات الرئيسيين والفرق الأمنية من تبسيط استجاباتهم للتهديدات وحماية أصولهم بصورة آنية.
 وقال روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس لابس، إنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي وتضاعف التهديدات عبر الإنترنت، يجب على المؤسسات العالمية إيلاء الأولوية للكشف عن تسريبات البيانات، وعمليات الانتحال والاحتيال، وإساءة استخدام العلامة التجارية ومراقبتها. ونعتز في «أوريكس لابس» بتقديم منصة تتيح ذلك.
 وتتخصص «أوريكس لابس» في تطوير برامج متقدمة مصممة للتقييم المستمر لشبكات الاتصال ومراقبتها وحمايتها وتحسينها، فيما تركز منتجاتها الحائزة جوائز عدة، بما يضم DNS FIREWALL وDISCOVERY، على مجالات مهمة تشمل إدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر، ومراقبة نظام أسماء المجالات وحمايته على نطاق واسع.

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
معرض الدفاع والأمن
تايلاند
آخر الأخبار
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
التعليم والمعرفة
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©