علوم الدار

الإمارات تدين التفجير الإرهابي في إسلام آباد والهجوم في منطقة وانا

11 نوفمبر 2025 21:55

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء، كما أدانت الهجوم الذي استهدف كلية عسكرية في منطقة وانا بمقاطعة جنوب وزيرستان.
وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
باكستان
