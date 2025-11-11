الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دفعة سادسة من مواد الإغاثة الإماراتية تصل إلى أفغانستان للتخفيف على المتضررين من آثار الزلازل

11 نوفمبر 2025 22:15

يواصل فريق الإغاثة الإماراتي جهوده الإنسانية لتقديم الدعم والمساندة للشعب الأفغاني المتضرر من آثار الزلازل التي ضربت البلاد مؤخراً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيداً لقيم العطاء والتكافل التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة حتى الآن 250.3 طن نُقلت عبر 7 طائرات إغاثية و21 شاحنة، ضمن الجسر الإنساني الإماراتي المستمر إلى أفغانستان.
وتضمنت المساعدات:    6.696 سلة غذائية بوزن 167.4 طن و 1.030 خيمة بوزن 51.5 طن و850 بطانية بوزن 3.4 طن وشحنة تمور بوزن 28 طناً.
وفي ولاية سمنغان، تم توزيع 1.188 سلة غذائية، و450 خيمة، و850 بطانية، إلى جانب استقبال الطائرة رقم 7 المحملة بشحنة التمور لدعم الأسر المتضررة.
وهذه هي الدفعة السادسة من المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات إلى الشعب الأفغاني الشقيق، فيما تتواصل المساعدات بشكل مستمر حتى يتعافى المتضررون من آثار الزلازل بشكل كامل.
ولاقت هذه الجهود الإنسانية إشادة واسعة من الأهالي والمتضررين من ضحايا الزلازل، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على مواقفها النبيلة واستجابتها السريعة لتقديم الدعم والإغاثة.
ويعكس هذا الجهد الإنساني المتواصل التزام دولة الإمارات الدائم بدعم الشعوب المنكوبة والمتضررة من الكوارث الطبيعية، ومساندتها في مواجهة الأزمات والتحديات الإنسانية.

