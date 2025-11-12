الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المعاشات: 6310 مواطنين يستثمرون في مستقبلهم التقاعدي عبر "جاهز" و"نافس"

"المعاشات"
12 نوفمبر 2025 14:54

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن انضمام 6310 مواطنين مؤمن عليهم إلى برنامج "وفره" للتخطيط المالي الاستباقي، وذلك منذ إطلاقه في نهاية يوليو 2024 عبر منصتي "جاهز" و"نافس".
ويُعد مشروع "وفره" أحد المشاريع التحولية للجهات الحكومية الاتحادية لعامي 2024-2025، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المبكر لدى المواطنين، ودعم استقرارهم المالي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين مستقبلهم التقاعدي ويأتي تماشيا مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى بناء المجتمع الأكثر ازدهاراً.
وصُمّم البرنامج لتوعية مشتركي نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالادخار والاستثمار عبر رحلة تعلم مستدامة أعدّها مختصون تُزوّد المتدربين بأدوات معرفية لإدارة شؤونهم الاقتصادية، وتشجّعهم على تبني ممارسات مالية صحيحة تحقق لهم ولأسرهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بعد التقاعد.
وينقسم البرنامج إلى مرحلتين، مرحلة تأسيسية تركز على دورة حياة الفرد المالية، والمصطلحات الأساسية، وإدارة الأموال والديون، وأهمية الاستشارة المالية، ومرحلة متقدمة تتناول قوانين المعاشات، وخيارات الاستثمار وإدارة الثروة، والتخطيط المالي لتلبية الاحتياجات المستقبلية بعد التقاعد.
ودعت الهيئة المواطنين المؤمن عليهم للاستفادة من مشروع "وفرة" عبر الانضمام إليه من خلال منصتي "جاهز" و"نافس".

 

المصدر: وام
