علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
12 نوفمبر 2025 17:27

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيأ خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09، والمد الثاني عند الساعة 18:38، والجزر الأول عند الساعة 12:36، والجزر الثاني عند الساعة 02:02.
وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:43، والمد الثاني عند الساعة 05:18، والجزر الأول عند الساعة 10:49، والجزرالثاني عند الساعة 22:22.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
