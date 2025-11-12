الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

6 مراحل في تسلسل التنبيهات والإجراءات الخاصة بغياب الطلبة في المدارس الحكومية

مبنى وزارة التربية والتعليم
13 نوفمبر 2025 01:39

دينا جوني (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»

عمَّمت وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية ست مراحل لتسلسل التنبيهات والإجراءات الخاصة في التعامل مع غياب الطلبة دون عذر مقبول، خصوصاً في الفترة التي تسبق الامتحانات المركزية للفصول الدراسية الثلاثة. ويأتي ذلك بهدف تعزيز الانضباط المدرسي وضمان استمرارية التحصيل الأكاديمي، من خلال آلية تدريجية تبدأ بالتنبيه الخطي وتنتهي بالإحالة إلى الجهات المختصة داخل المؤسسة التعليمية.
وبحسب الآلية، يُوجَّه للطالب تنبيه خطِّي بعد غيابه يوماً واحداً دون عذر مقبول، فيما يُصدر بحقّه الإنذار الأول عند بلوغ ثلاثة أيام غياب متراكمة أو متفرّقة دون مبرر. وعند بلوغ ستة أيام غياب دون عذر، يُرسل الإنذار الثاني، وفي هذه المرحلة يُحال ملف الطالب إلى وحدة حماية الطلبة لمتابعة الحالة ودراسة الأسباب واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع إدارة المدرسة.
أما الإنذار الثالث، فيُوجَّه للطالب بعد بلوغه عشرة أيام غياب غير مبرر، مع إشعار ولي الأمر رسمياً بضرورة الالتزام بالدوام المدرسي.
وفي حال استمرار الغياب، يتم عند تجاوز الطالب خمسة أيام إضافية بعد الإنذار الثالث، إصدار إشعار رسمي بشأن اقتراب تجاوز الحد الأقصى للغياب المسموح به، على أن يتم إشعار إدارة جودة الحياة في قطاع العمليات المدرسية.
وتؤكد الوزارة أنه في حال تجاوز الطالب الحد الأقصى للغياب دون عذر مقبول (15 يوماً) خلال الفصل الدراسي الواحد، تُرفع الحالة رسمياً، حيث يُحال ملف الطالب إلى كلٍّ من وحدة حماية الطلبة، وإدارة جودة الحياة في قطاع العمليات المدرسية، لاتخاذ الإجراءات التربوية والإدارية المعتمدة.
كما ذكّرت الوزارة الميدان التربوي أن غياب يوم واحد في الأيام الدراسية يُدرج ضمن فئة «الغياب الاعتيادي»، أما غياب أيام الجمعة أو قبل الإجازات الرسمية أو الامتحانات المركزية، فإن غياب يوم واحد يُدرج ضمن خانة الغياب المضاعف، وهي تشمل الأسابيع المحددة قبيل الامتحانات النهائية من 10 إلى 19 نوفمبر (الفصل الأول)، ومن 6 إلى 13 مارس (الفصل الثاني)، ومن 15 إلى 23 يونيو (الفصل الثالث).

المدارس الحكومية
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
غياب الطلبة
الفصول الدراسية
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©