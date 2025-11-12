الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: مواصلة بناء الجسور وتعزيز الشراكات العالمية

حمدان بن محمد: مواصلة بناء الجسور وتعزيز الشراكات العالمية
12 نوفمبر 2025 21:43

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل بناء الجسور وتعزيز الشراكات العالمية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في عام 1963، اتخذ الشيخ راشد بن سعيد خطوة جريئة لتوسيع شبكة علاقات دبي الدولية، عبر أول زيارة للولايات المتحدة الأميركية شملت نيويورك وواشنطن ... كان الشيخ راشد برؤية الباني يدرك أن المدينة التي يحلم بها لن تزدهر إلا إذا انفتحت على عواصم المال والأعمال حول العالم ... اليوم، وبعد أكثر من 6 عقود على تلك الزيارة تمضي الإمارة على النهج ذاته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مواصلةً بناء الجسور وتعزيز الشراكات العالمية، حيث تقود غرف دبي أكبر وفد اقتصادي من نوعه إلى نيويورك، يضم أكثر من 80 من قيادات الأعمال ورؤساء الشركات والمسؤولين الحكوميين للمشاركة في منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأميركية... محطة استراتيجية جديدة نرتقي من خلالها بعلاقاتنا الاقتصادية نحو آفاق أوسع من التعاون البنّاء بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».


 

 

