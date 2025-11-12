خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عمير سعيد المهيري

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عمير يوسف المهيري، بمناسبة زفاف نجله «عمير» على كريمة محمد خادم بن بطي آل حامد.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وعددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.