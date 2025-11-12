الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة: ترسيخ نموذج متكامل في التعليم والتدريب الأمني

سلطان بن محمد بن سلطان مترئساً اجتماع المجلس (من المصدر)
13 نوفمبر 2025 01:38

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أمس، اجتماع مجلس الأكاديمية الذي عُقد في مقرها بالشارقة.
وأكد سموّه أن الأكاديمية تسير بخُطى واثقة نحو ترسيخ نموذج متكامل في التعليم والتدريب الأمني يجمع بين الجودة والابتكار، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية، بما يواكب تطلّعات الإمارة المستقبلية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إعداد جيل مؤهَّل علمياً وعملياً، يُسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار.
حضر الاجتماع كلٌّ من: اللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وعبدالله إبراهيم بن نصار، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير الأكاديمية، والعقيد محمد حمد السويدي، أمين سر المجلس.

الإمارات
ولي عهد الشارقة
الشارقة
أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©