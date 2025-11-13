الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي وفداً من الإدارة التنفيذية لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول

خالد بن محمد بن زايد يلتقي وفداً من الإدارة التنفيذية لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول
13 نوفمبر 2025 11:16

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفداً من الإدارة التنفيذية لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول، يضم بروس فلات، الرئيس التنفيذي للشركة، وفرانك ماكينا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، ومديري الشركات التابعة للمجموعة.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة سُبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، وبحث فرص توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية ومجموعة بروكفيلد، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

أخبار ذات صلة
التنقل الذكي
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عمير سعيد المهيري

كما استعرض اللقاء أهمية بناء شراكات استراتيجية تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية في مشهد الاستثمار الدولي، لتعزيز منظومة الابتكار المالي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، ومن أبرزها التحول الرقمي والطاقة النظيفة والبنية التحتية.

حضر اللقاء، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
قمة المليار متابع و«جوجل جيميني» تمددان المشاركة في «جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي»
علوم الدار
قمة المليار متابع و«جوجل جيميني» تمددان المشاركة في «جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي»
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©