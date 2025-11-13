الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين شرطة أبوظبي و«مركز النقل المتكامل» لتنظيم المركبات ذاتية القيادة

تعاون بين شرطة أبوظبي و«مركز النقل المتكامل» لتنظيم المركبات ذاتية القيادة
13 نوفمبر 2025 13:05

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل- مركز النقل المتكامل، ملحق مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم وإدارة السلامة المرورية للمركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، وذلك على هامش فعاليات معرض دريفت إكس (Drift X)، بما يدعم توجهات الحكومة في تعزيز منظومة النقل الذكي وتطوير بنية تحتية مرورية آمنة ومستدامة.

يأتي توقيع الملحق استكمالاً للشراكة القائمة بين الطرفين في تعزيز الابتكار واستشراف مستقبل النقل في الإمارة، وتحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة تواكب طموحات أبوظبي ورؤيتها للمستقبل. وقّع الملحق عن شرطة أبوظبي العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، وعن مركز النقل المتكامل الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة. وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، أن توقيع هذا الملحق يأتي في إطار الجهود المشتركة لتطوير المنظومة المرورية المستقبلية في الإمارة، ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة نحو التحول إلى مدن ذكية ونماذج نقل مستدامة، مشيراً إلى أن المركبات ذاتية القيادة تمثل إحدى التقنيات المتقدمة التي تستدعي جاهزية تشريعية وفنية وبشرية لضمان تشغيلها الآمن وفق أعلى معايير السلامة. وأضاف أن شرطة أبوظبي ستعمل بالتعاون مع مركز النقل المتكامل على وضع الضوابط وآليات تنظيم حركة وتشغيل المركبات ذاتية القيادة، وتطوير خطط الاستجابة للحوادث الطارئة، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لمستخدمي الطريق. من جهته، أوضح الدكتور عبدالله حمد الغفلي، أن التعاون مع شرطة أبوظبي يشكل خطوة محورية لدعم جهود إمارة أبوظبي في ريادة قطاع النقل الذكي، مشيرًا إلى أن الملحق يسهم في تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير أنظمة تشغيل حديثة وفعّالة، وتطبيق سياسات تنظيمية متقدمة تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنفّذ برامج تدريبية متقدمة في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث
«النقل المتكامل» يطلق أول منصة إقليمية لإدارة تشغيل المركبات ذاتية القيادة
المصدر: وام
شرطة أبوظبي
مركز النقل المتكامل
المركبات ذاتية القيادة
آخر الأخبار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
قمة المليار متابع و«جوجل جيميني» تمددان المشاركة في «جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي»
علوم الدار
قمة المليار متابع و«جوجل جيميني» تمددان المشاركة في «جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي»
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©