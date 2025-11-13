الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يكرم أحمد خليفة السويدي بوسام الإمارات للثقافة والإبداع

منصور بن زايد يكرم أحمد خليفة السويدي بوسام الإمارات للثقافة والإبداع
13 نوفمبر 2025 13:21

كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في منزله بمنطقة العين، تقديراً لإسهاماته الوطنية والثقافية الرائدة، وذلك ضمن تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثانية.
وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن تقديره العميق لما قدّمه معالي أحمد خليفة السويدي من عطاء مخلص وجهود وطنية متميزة، مؤكداً أن معاليه يعد من الرموز الوطنية الذين ساهموا في مسيرة الدولة مع القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان شاهداً على مراحل تأسيس الاتحاد وبناء مؤسساته الأولى، ومثالاً في الإخلاص والوفاء للوطن وقيادته.

  • منصور بن زايد يكرم أحمد خليفة السويدي بوسام الإمارات للثقافة والإبداع

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، أن تكريم معالي أحمد خليفة السويدي ضمن فئة التراث الثقافي والهوية الوطنية يأتي في إطار الاحتفاء بأبناء الإمارات المخلصين الذين أسهموا في تعزيز مكانتها الحضارية والثقافية، مشيراً إلى أن الثقافة والإبداع يمثلان ركيزة أساسية في رؤية الدولة وهويتها الوطنية وروح انفتاحها الحضاري.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

ويُعد وسام الإمارات للثقافة والإبداع أرفع وسام من نوعه في الدولة، وتُنظمه وزارة الثقافة للاحتفاء بالأفراد الذين أثروا المشهد الثقافي والإبداعي بإسهاماتهم المتميزة، وأسهموا في تعزيز حضور الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ قيمها الحضارية والإنسانية.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
الثقافة
الإمارات
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©