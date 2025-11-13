الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طالبان من «نيويورك أبوظبي» ينالان زمالة جوجل للدكتوراه

طالبان من «نيويورك أبوظبي» ينالان زمالة جوجل للدكتوراه
13 نوفمبر 2025 14:59

نال اثنان من طلاب الدكتوراه في جامعة نيويورك أبوظبي هما، آن ماي ومينغهاو شاو، زمالة دكتوراه غوغل لعام 2025، لينضما بذلك إلى 255 طالباً حول العالم كرّموا لأبحاثهم المبتكرة في علوم الحاسوب والمجالات ذات الصلة.

توفّر الزمالة المرموقة تمويلاً سنويّاً، وتربط المستفيدين بباحثين رائدين في غوغل كمرشدين.

وحصل «ماي» على الزمالة في مجال الأنظمة والشبكات والحوسبة السحابيّة لعمله في تقاطع قواعد البيانات والتحليلات الوصفيّة، وهو مجال يركّز على تحديد القرارات المثلى بناء على قواعد مستندة إلى البيانات.

أمّا مينغهاو شاو، الفائز في فئة الخصوصيّة والسلامة والأمان، فتركّز أبحاثه على الأنظمة الوكيلة، التي تتكون من إجراءات ذكيّة متسلسلة مستقلّة ومصمّمة لتعزيز سلامة وكفاءة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعيّ.

يجري مينغهاو شاو أبحاثه تحت إشراف الأستاذ محمّد شفيق في جامعة نيويورك أبوظبي، والأستاذ راميش كاري في كلّيّة تاندون للهندسة بجامعة نيويورك، ممّا يعكس التعاون القويّ بين مراكز جامعة نيويورك حول العالم.

يدعم برنامج زمالة غوغل للدكتوراه طلّاب الدراسات العليا المتميّزين الّذين يجرّون أبحاثاً في علوم الحاسوب والتخصّصات المجاورة، ما يعزّز التعاون بين الأوساط الأكاديميّة والصناعة لمعالجة بعض التحدّيات التقنيّة الأكثر تعقيداً في العالم.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لمؤشر نيتشر، تحتل جامعة نيويورك أبوظبي المرتبة الأولى في الدولة من حيث عدد الأبحاث المنشورة في أهم الدوريات العلمية.

المصدر: وام
