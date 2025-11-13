زايد بن محمد بن زايد يشهد إجراء"لود أوتونومس" أول رحلة تجريبية للطائرة "هيلي" بمنطقة العين

شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان إجراء شركة "لود أوتونومس" أول رحلة تجريبية للطائرة "هيلي" الهجينة المخصَّصة للشحن الجوي الثقيل، والمصمَّمة والمصنَّعة بالكامل في أبوظبي، وذلك خلال فعالية نظَّمتها في منشأة الاختبارات التابعة لها في نادي "صقور الإمارات للطيران" في منطقة العين، على هامش انعقاد فعاليات "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة".





وتتميّز الطائرة «هيلي» بقدرتها على نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوجراماً لمسافة تقارب 700 كيلومتر، معتمدةً بذلك على نظام دفع هجين يجمع بين الطاقة الكهربائية والاحتراق الداخلي ضمن تصميم معياري يضمن مستويات عالية من الكفاءة والأمان لعمليات النقل الجوي المستدام.

وأكَّد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان أن إجراء الرحلة التجريبية الأولى للطائرة «هيلي»، يُجسّد ريادة إمارة أبوظبي في مجال تطوير أنظمة الطيران ذاتي القيادة والخدمات اللوجستية المتقدمة، ويعكس رؤيتها الطموحة نحو المضي قُدماً في تحويل الابتكارات إلى إنجازات عملية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

وأشاد سموّه بالتقدّم النوعي الذي حققه قطاع تطوير وصناعة الأنظمة الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، لاسيّما في مجال التنقّل الجوي الذكي، بفضل الدعم المستمر من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، مؤكِّداً سموّه أن هذا الإنجاز يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار المحلي، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لتقنيات التنقّل الجوي المستدام والأنظمة ذاتية الحركة.

وبهذه المناسبة، ألقى معالي فيصل عبدالعزيز البنّاي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، كلمةً خلال الفعالية، أشاد فيها بهذا الإنجاز المهم في قطاع التنقّل الجوي والخدمات اللوجستية، منوّهاً بأهميته في دفع عجلة التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وواصفاً إياه بأنه تجسيد لرؤية أبوظبي واستثمارها المستمر في تمكين الابتكار المحلي القادر على المنافسة عالمياً.

وفي كلمته خلال الفعالية، قال راشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «لود أوتونومس»: «نواكب، في (لود أوتونومس)، رؤية دولة الإمارات لتقنيات التنقّل الجوي المتقدم والأنظمة ذاتية الحركة، لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتقنيات المستقبلية. ونتوجّه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لتقنيات الطيران المتقدمة والأنظمة ذاتية الحركة، إذ أسهمت هذه الرؤية الطموحة في توفير بيئة داعمة للابتكار، مما مكّن شركتنا من تطوير طائرة (هيلي) وتصنيعها واختبارها بنجاح من أبوظبي إلى العالم، لتُجسّد قدرات دولة الإمارات على إنتاج حلول وأنظمة تكنولوجية متقدمة ذات أثر عالمي».

وأضاف المناعي: «نشعر بفخر كبير ونحن نشهد اليوم نجاح الرحلة التجريبية الأولى لطائرة (هيلي)، التي تُمثّل ثمرة سنوات من العمل والابتكار. هذه الرحلة ليست مجرد إنجاز تقني، بل مؤشر على قدرة دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار في مجال التنقّل الجوي الذكي والمستدام».

واختتم المناعي كلمته قائلاً: «من خلال هذه الإنجازات، تواصل (لود أوتونومس) ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الوطنية الرائدة في مجال التنقّل الجوي المتقدّم، وذلك عبر إسهاماتها في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون وجهةً عالميةً رائدةً للأنظمة ذاتية الحركة، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المستقبلية في قطاع الطيران».

وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة التجريبية الأولى للطائرة «هيلي»، التي شهدها عدد من المسؤولين من مختلف جهات وشركات قطاع التنقّل الجوي والأنظمة الذكية ذاتية الحركة، تُعد إنجازاً هندسياً وتشغيلياً بارزاً يعكس القدرات المتنامية لإمارة أبوظبي في تصميم وتصنيع أنظمة الطيران المتقدمة، حيث تم تطوير الطائرة ضمن برنامج هندسي مكثّف يركّز على معايير السلامة والدقة والجودة، ما يؤكّد قدرة الإمارة على تحويل الرؤى إلى حلول واقعية ملموسة بسرعة وكفاءة عالية.

ويأتي هذا الإنجاز نتاج تعاون استراتيجي واسع يعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومة الابتكار الإماراتية، ويؤكّد نجاح النهج الذي تتبناه إمارة أبوظبي في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع وتيرة تطوير التقنيات المتقدمة، ودفع مسيرة التحوّل نحو حلول تنقّل جوي مستدامة وذاتية القيادة.