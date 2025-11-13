الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
13 نوفمبر 2025 17:43

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:57 والمد الثاني عند الساعة 20:08 و الجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 02:59.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:20 والمد الثاني عند الساعة 06:07 و الجزر الأول عند الساعة 12:07 .

المصدر: وام
