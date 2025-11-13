«الإمارات الصحية» تطلق حزمة جديدة من الخدمات المطوّرة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حزمة من الخدمات المطوّرة ضمن ملتقى«رحلة صحية بلا بيروقراطية» «الذي نظمته المؤسسة أمس في متحف الاتحاد بدبي، وشملت الحزمة المطوّرة عدداً من الخدمات الحيوية التي غطّت مراحل رحلة المتعامل الصحية من حجز المواعيد إلى التشخيص والعلاج.

ويأتي تطوير هذه الحزم ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، بعدما كانت المؤسسة من الجهات الفائزة في المرحلة الأولى بفضل مبادراتها الرائدة في إعادة هندسة العمليات وتحسين تجربة المتعامل.

يأتي الملتقى في إطار التزام المؤسسة بتجسيد توجهات حكومة الإمارات في برنامج تصفير البيروقراطية، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعامل، ضمن منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة وابتكاراً.

حضر الملتقى، الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.



رؤية حكومية

وأكّد الدكتور يوسف محمد السركال أن الملتقى يأتي ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وترسيخ نهج حكومي أكثر فاعلية ومرونة، من خلال تجاوز التحديات التقليدية وتكريس منظومة عمل مؤسسية تضع المتعامل شريكاً رئيسياً في تصميم الخدمات وتحسينها. وأوضح أن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً فكرياً شاملاً نحو حكومة أكثر استباقية وإنسانية، مشيراً إلى أن المؤسسة نجحت في الانتقال بممارسات التصفير إلى مستوى جديد من خلال تبسيط الإجراءات، وتحقيق تكامل الأنظمة الرقمية، وتسريع الخدمات الصحية عبر حزم مترابطة تغطي مختلف مراحل الحياة.

وأكد أن المتعامل هو جوهر كل مبادرة ومحور كل تطوير، وأن النجاح الحقيقي يتحقق بتكامل الجهود وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يضمن رحلة صحية أكثر سلاسة وجودة وإنسانية، تعكس التزام المؤسسة المستمر بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.



نتائج البرنامج

أعلن المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن المرحلة الأولى من برنامج تصفير البيروقراطية حقق زيادة تجاوزت 100% عن المستهدف، حيث تم تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية لأكثر من 4000 إجراء حكومي، بعد أن كان المستهدف لهذه المرحلة 2000 إجراء حكومي.

وقال:«حققنا نتائج استثنائية خلال العاميين الماضيين، حتى أن الاعتماد على موظفي الجهات الحكومية في تبسيط أو إلغاء الإجراءات غير الضرورية، كان أكثر فائدة وتأثيراً من الاعتماد على الشركات الاستشارية العالمية، لدرجة أنه عندما طلبنا تقييم بعض هذه الشركات تفاجأت بالنتائج المحققة». وكشف أن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، التي بدء تطبيقها في الوقت الراهن، تركز على تصفير البيروقراطية الرقمية ودمج الفئات، مثل أصحاب الهمم، وكبار السن للاستفادة من الخدمات الرقمية، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ستشهد مشاركة القطاع الخاص والتعاون معه لتحقيق أهداف هذه المرحلة. وحول تقييم جهود ودور المؤسسة في برنامج تصفير البيروقراطية، أفاد أن المؤسسة أثبتت في الفترة الماضية الالتزام بتطوير رحلة المراجع في المرافق الصحية منذ دخول المراجع وحتى التعامل معه عبر القنوات الرقمية.



الخدمات المطورة

شملت الحزمة المطوّرة من خدمات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التسجيل السريع الذي يتيح للمتعامل إتمام إجراءات التسجيل بخطوة واحدة خلال أقل من خمس دقائق عبر الهوية الرقمية (UAE Pass)، وتقليص عدد الزيارات في خدمة التشخيص الاستباقي لهشاشة العظام وسرطان الثدي من خمس زيارات إلى زيارة واحدة فقط، والملف الصحي الرقمي الذي يربط بيانات المتعاملين مع الكوادر الطبية ويمكن من الوصول الموحد للخدمات.

كما تضمنت الحزمة إلغاء البطاقة الصحية بعد الاستغناء عن أكثر من 100 ألف معاملة ورقية سنوياً، والعيادة الافتراضية التي سجلت أكثر من 200 ألف زيارة سنوياً، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات شملت التوصيل الاستباقي للأدوية، والذي تجاوزت نتائجه حتى الآن 100 ألف عملية توصيل، ومبادرة «نرعاك في بيتك» التي وفرت خدمات صحية منزلية لأكثر من 10 آلاف مستفيد سنوياً.

كما كشفت المؤسسة عن تطوير شامل للملف الرقمي للمريض لضمان الوصول الفوري إلى بيانات ونتائج الفحوصات، إلى جانب إطلاق «المسار السريع» الذي يلغي خطوة العلامات الحيوية لبعض التخصصات ويوفر 10 دقائق لكل متعامل ضمن أكثر من 100 ألف معاملة سنوياً.

وتتيح المبادرات الجديدة توسيع خدمات الطب الافتراضي إلى 200 ألف زيارة سنوياً، وتبسيط المسار الطارئ المبكر من 25 خطوة إلى 10 خطوات، إضافة إلى برامج الرعاية المنزلية التي تُنفَّذ أكثر من 10 آلاف زيارة سنوياً، ونظام توصيل الأدوية الاستباقي الذي يوصل ما يتجاوز 100 ألف وصفة طبية.

وتشمل التحسينات كذلك تقليل زيارات التشخيص الخاصة بهشاشة العظام وسرطان الثدي من خمس زيارات إلى زيارة واحدة، ودمج مواعيد باقات السكري والقلب في زيارة موحدة. وتشير المؤسسة إلى أن هذه الخطوات تشكّل نقلة نوعية تعكس توجه الدولة نحو خدمات أسرع، أبسط، وأكثر ذكاءً.