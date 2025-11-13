الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مهرجان أم الإمارات» ينطلق في العين والظفرة 28 نوفمبر

تجربة عائلية متكاملة تجمع بين الترفيه والفنون والثقافة (وام)
14 نوفمبر 2025 02:06

أبوظبي (وام)

تنطلق في كل من العين والظفرة فعاليات مهرجان أم الإمارات بنسخته الجديدة تحت شعار «فوق الخيال»، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل؛ احتفاءً بعيد الاتحاد.
يعد المهرجان من أبرز الفعاليات العائلية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة «براغ» لتنظيم المهرجانات، ويقدم في نسخته لهذا العام تجربة عائلية متكاملة تمتد على مدى خمسة أيام متواصلة تجمع بين الترفيه والفنون والثقافة والمأكولات، وسط أجواء تعكس روح الفخر والانتماء الوطني. تقام فعاليات المهرجان في ساحل المغيرة من «مدن» بالظفرة، و«العين سكوير»، وتستقبل الوجهتان الزوّار يومياً اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً في الظفرة، ومن الرابعة عصراً حتى منتصف الليل في العين.
وتتضمن فعاليات المهرجان باقة واسعة من الأنشطة التفاعلية والعروض الحيّة التي يقدمها فنانون محليون وعالميون، إلى جانب ألعاب الكرنفال، علاوة على باقة متنوعة من الألعاب التفاعلية والمناطق الإبداعية المخصّصة للصغار، إضافة إلى خيارات متنوعة من المأكولات التي تقدمها علامات تجارية محلية وعالمية.
ويحظى الزوّار في كل من العين والظفرة بفرصة الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المبهرة التي تضيء سماء المدينتين في ختام كل أمسية احتفاءً بعيد الاتحاد، إلى جانب عروض موسيقية مميزة يحييها عدد من نجوم المنطقة في مدينة العين.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة تحتفي بالثقافة والترفيه العائلي، وترسخ القيم الوطنية من خلال فعاليات تجمع بين روح الوحدة والهوية الإماراتية في أجواء احتفالية مميزة.

