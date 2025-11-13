لطيفة بنت محمد تلتقي رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار

دبي (الاتحاد)

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025».

تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دبي ومملكة البحرين، وآليات تفعيل الرؤى المشتركة، بما يخدم أهداف الجانبين.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تطوير المشاريع الثقافية المشتركة كامتداد للروابط الأخوية والتاريخية بين الإمارات والبحرين.