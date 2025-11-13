الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

لطيفة بنت محمد تلتقي رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار
14 نوفمبر 2025 02:05

دبي (الاتحاد) 

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025».
تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دبي ومملكة البحرين، وآليات تفعيل الرؤى المشتركة، بما يخدم أهداف الجانبين.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تطوير المشاريع الثقافية المشتركة كامتداد للروابط الأخوية والتاريخية بين الإمارات والبحرين. 

هيئة البحرين للثقافة والآثار
الإمارات
دبي
لطيفة بنت محمد
لطيفة بنت محمد بن راشد
مؤتمر آيكوم
البحرين
